Рада проголосовала за увеличение отпусков военным 10 июня, 18:22 Украинский военный с девушкой на вокзале в Краматорске (Фото:libkos / Instagram)

Верховная Рада в субботу, 10 июня, проголосовала за законопроект, который увеличивает ежегодные отпуска военным до 30 дней плюс 10 дней по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Ранее предусматривался отпуск всего в 10 дней в год.

Соответствующий законопроект № 9378 поддержали 270 нардепов, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.



При этом военные смогут получить время на то, чтобы доехать до места проведения отпуска и обратно — на это могут выделить до двух суток в одну сторону.



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Законопроект предусматривает, что отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих.

Теперь законопроект должен подписать президент, чтобы он вступил в силу.