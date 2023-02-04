В Украине снова продолжат военное положение и мобилизацию — нардеп 4 февраля, 09:49 Рада снова продолжит военное положение и мобилизацию (Фото:Верховная Рада Украины)

Верховная Рада Украины в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

По его информации, эти меры начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно, что продлятся снова 90 дней.



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«Соответствующие два закона об утверждении указа будут внесены президентом в ближайшее время, после чего последует их одобрение Радой на следующей неделе», — сообщает Железняк.

Это будет уже шестое продление военного положения с начала полномасштабной войны. До этого Рада одобряла аналогичные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.