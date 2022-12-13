Рада приняла закон о нацменьшинствах

13 декабря, 14:53
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Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада приняла в целом закон № 8224 о национальных меньшинствах. Это одно из главных требований к кандидатству Украины в Евросоюзе.

Закон должен усовершенствовать реализацию прав национальных меньшинств и основы государственной политики по отношению к ним. В частности, речь идет о правах на самоидентификацию, использование языков национальных меньшинств, на образование, на участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни и так далее.

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Документ дорабатывали на основе заключения Совета Европы и в сотрудничестве с его экспертами.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Верховная Рада Украина-ЕС Национальные меньшинства Меньшинства

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