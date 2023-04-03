В Раде хотят, чтобы Кабмин расторг договор с УПЦ МП об аренде Почаевской Успенской лавры 3 апреля, 21:50 Почаевская лавра (Фото:via Wikipedia)

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об обращении парламента к Кабмину относительно расторжения с Украинской православной церковью Московского патриархата договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры.

Соответствующая информация опубликована на сайте ВР.

Инициаторами документа выступили более 30 нардепов.

Текст проекта постановления на сайте Рады отсутствует.

В 2003 году Почаевская лавра была передана в бесплатное пользование представителям УПЦ МП на 49 лет.

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Украинская греко-католическая церковь открыто хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде у УПЦ МП. Такие же планы и у ПЦУ.

16 марта министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что процесс возвращения Почаевской лавры в Тернопольской области под контроль государства начался.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.



Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию, которую арендует у государства.



С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.