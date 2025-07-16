Рада проголосовала за увеличение численности СБУ на 10 тысяч человек

16 июля, 16:02
Рада 16 июля увеличила численность СБУ (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Верховная Рада в среду, 16 июля, увеличила численность Службы безопасности Украины, а также ее боевого подразделения. Об этом в Telegram написала нардеп от фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.

Она написала, что законопроект № 13353 в целом поддержали 311 нардепов из всех фракций.

Согласно документу, военнослужащие СБУ получат право применять оружие и боевую технику во время выполнения оборонительных задач.

Также вместо подразделения борьбы с терроризмом создадут Центр специальных операций А, который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность. Общую численность СБУ планируют увеличить в мирное время с 27 тысяч до 37 тысяч, а в особый период — с 31 тысячи до 41 тысячи. Геращенко добавила, что Центр спецопераций А должен насчитывать не менее 10 тысяч сотрудников.

Опрос, результаты которого были опубликованы в октябре 2024 года, свидетельствовал, что 64% доверяют Службе безопасности Украины. Также более 90% украинцев больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям доверяют 83% опрошенных, волонтерским организациям — 80%.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Верховная Рада Нардепы Война России против Украины

