Рада сделала шаг к признанию образования, полученного на оккупированных территориях 23 августа, 17:26 Школа (Фото:Иван Алексич через Unsplash)

В среду, 23 августа, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о признании результатов обучения людей, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

За соответствующий законопроект № 9591 проголосовали 270 народных депутатов.



Этот законопроект должен обеспечить права педагогов Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, на продолжение образования на подконтрольной территории Украины, а также предлагает ввести механизм, который определяет процедуру прохождения аттестации для признания результатов образования.



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Депутаты предлагают, чтобы те, кто получил полное общее или базовое среднее образование на временно оккупированной территории, могли пройти годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию и получить соответствующий документ.



В то же время людям, которые проходили обучение для получения профессионального предвысшего образования, высшего образования и т. д. , предлагают дать право пройти аттестацию для признания результатов обучения и кредитов Европейской кредитно-трансферной-накопительной системы.

Поддержать законопроект предложили правозащитные организации Украины.

Правозащитники отметили, что сотни украинских детей за более чем девять лет вынуждены получать образование на оккупированных россиянами территориях. Однако из-за того, что Украина не признает документы об их образовании они сталкиваются с проблемами при трудоустройстве или продолжении обучения.

