17 сентября 2018, понедельник

Рада анонсировала переименование Кировоградской и Днепропетровской областей

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Рада анонсировала переименование Кировоградской и Днепропетровской областей
Фото: Wikimedia.org

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в четверг парламент планирует рассмотреть вопрос переименования двух областей - Кировоградской и Днепропетровской.

Как сообщает Украинская правда, об этом он сообщил во время согласительного совета в понедельник.

"Осталось две области, которые имеют еще старые названия и уже прошли все формальные процедуры для их изменения. Речь идет о Кировоградской и Днепропетровской областях. Я считаю, что наш парламент, который начал декоммунизацию, должен ее завершить", - сказал Парубий.

Он отметил, что изменены названия следует закрепить в Конституции, поскольку в ней перечислены области.

"Думаю, что в четверг можем начать этот процесс", - сказал спикер Рады.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия одобрил внесение изменений в Конституцию Украины для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Согласно предложенным изменениям в Конституцию, Днепропетровская область получит название Сичеславская, а Кировоградская будет переименована в Кропивницкую.

Областной центр Днепропетровской области переименовали в Днепр в 2016 году. В том же году был переименован областной центр Кировоградской области, он стал называться Кропивницкий.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове