Рада анонсировала переименование Кировоградской и Днепропетровской областей

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в четверг парламент планирует рассмотреть вопрос переименования двух областей - Кировоградской и Днепропетровской.

Как сообщает Украинская правда, об этом он сообщил во время согласительного совета в понедельник.

"Осталось две области, которые имеют еще старые названия и уже прошли все формальные процедуры для их изменения. Речь идет о Кировоградской и Днепропетровской областях. Я считаю, что наш парламент, который начал декоммунизацию, должен ее завершить", - сказал Парубий.

Он отметил, что изменены названия следует закрепить в Конституции, поскольку в ней перечислены области.

"Думаю, что в четверг можем начать этот процесс", - сказал спикер Рады.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия одобрил внесение изменений в Конституцию Украины для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Согласно предложенным изменениям в Конституцию, Днепропетровская область получит название Сичеславская, а Кировоградская будет переименована в Кропивницкую.

Областной центр Днепропетровской области переименовали в Днепр в 2016 году. В том же году был переименован областной центр Кировоградской области, он стал называться Кропивницкий.