Рада освободила от пошлины и НДС антидроновые ружья и высокотехнологичные тепловизоры 28 июля, 11:57 Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Верховная Рада поддержала законопроекты, которые упрощают ввоз в Украину антидронових ружей и высокотехнологичных тепловизоров. Эти товары освободили от пошлины и НДС.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в пятницу, 28 июля.

Законопроекты № 9467 и № 9468 касаются антидронових ружей, тепловизионных монокуляров, оснащенных инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры, и бинокуляров с функцией дальномера.

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Также депутаты проголосовали за немедленное подписание этого закона спикером Рады. Затем его должен подписать президент Владимир Зеленский.

22 февраля Зеленский подписал законы об отмене пошлин и НДС на ввоз в Украину беспилотников, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения.

10 апреля Рада отменила НДС и пошлину на ввоз в Украину товаров для обороны.