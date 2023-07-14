Рождество будут отмечать 25 декабря. Рада изменила даты государственных праздников

14 июля, 11:46
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Верховная Рада изменила даты государственных праздников (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

Верховная Рада изменила даты государственных праздников (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

Верховная Рада приняла закон № 9431, который изменит даты государственных праздников в Украине. Он вступит в силу с 28 июля.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Отныне Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января.

Также вместо 28 июля День Украинской Государственности будут праздновать 15 июля, но в этом году праздник будут отмечать по старой дате, поскольку изменения вступят в силу с 28 июля.

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День защитников и защитниц Украины и День Покрова Пресвятой Богородицы соответственно будут праздновать 1 октября вместо 14 октября.

За закон проголосовал 241 народный депутат и только двое проголосовали против.

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Сообщается, что целью законопроекта является «отказ от российского наследия».

28 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает изменить даты трех государственных праздников — Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Ранее Православная Церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.

Это означает, что с 1 сентября 2023 года верующие ПЦУ начнут отмечать религиозные праздники по новому календарю:

  • Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января
  • День Святого Николая 6 декабря вместо 19 декабря
  • Крещение — 6 января вместо 18 января

В то же время не изменится дата празднования Пасхи и некоторых других праздников.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Верховная Рада Праздники Рождество День защитников и защитниц Украины День украинской государственности

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