В Запорожье в результате большого пожара в пятиэтажке пострадали девять человек, в том числе двое детей

В Запорожье в середине дня 12 июля произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате чего пострадали девять человек, двое из которых — дети.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, опубликовав фото и видео ликвидации пожара.

Отмечается, что пожар возник в 15:27: загорелись балконы со второго по пятый этаж и несколько квартир, причем огонь быстро распространялся.

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе и в полном боевом снаряжении при температуре воздуха +38 °С. Пожар потушили.

Шестерых из девяти пострадавших сотрудники ГСЧС спасли из очага опасности — в том числе двух мальчиков в возрасте семь и 11 лет. Пострадавшим оказали домедицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали.