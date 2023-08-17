«Более широкие успехи». ВСУ продвигаются к Работино на Мелитопольском направлении, у РФ дефицит эффективных командиров среднего звена — ISW 17 августа, 08:30 Военнослужащий ВСУ на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Вооруженные силы Украины не только освободили Урожайное на Бердянском направлении, но и достигли новых успехов в районе поселка Работино на Мелитопольском направлении. Тем временем первый гражданский корабль смог преодолеть блокаду РФ в Черном море и пройти по новому «зерновому коридору».

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.



Аналитики ISW подтверждают, что 16 августа ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись в западной части Запорожской области и на границе Донецкой и Запорожской областей, в частности освободили село Урожайное. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Бердянском (граница Запорожской и Донецкой областей) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях. Геолоцированные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют, что украинские войска продвинулись на северо-востоке от Работино (10 км к югу от Орехова, Мелитопольское направление) и, вероятно, достигли более широких успехов в прилегающих районах, учитывая недели постоянной активности украинцев в лесистых районах к северо-востоку от населенного пункта. Российские «военкоры» утверждают, что бои продолжаются за северную часть Работиного и что украинская техника может свободно передвигаться в этом районе благодаря разминированию полей украинскими силами. Один из военных блогеров РФ заявил, что недавние достижения Украины позволяют ВСУ оказывать постоянное давление на российские войска в районах, где больше нет мин.

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Украинская сторона также сообщила, что ВСУ освободили Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) на Бердянском направлении, а 35-я бригада морской пехоты Украины опубликовала кадры, на которых ее военные поднимают украинский флаг в центре населенного пункта. Информация об освобождении Урожайного согласуется с предыдущими заявлениями официальных лиц Украины об освобождении других населенных пунктов в этом районе и недавними сообщениями россиян о том, что российские подразделения в этом районе отступают. Российские заявления об атаках ВСУ дальше к югу и востоку от Урожайного дополнительно указывают на то, что украинские силы, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

Российские источники утверждают, что ВСУ якобы привлекли свои «основные резервы» к контрнаступательным операциям на западе Запорожской области. Однако постоянные российские заявления о небольших атаках украинской пехоты в этом районе не согласуются с подобными утверждениями о якобы привлечении основных элементов украинских механизированных резервов. Российские источники, похоже, ошибочно говорят об украинских резервах как об одном большом унитарном контингенте, который Украина должна была бы привлечь к участию в боях как единое целое. Следовательно, россияне преждевременно утверждают, что Украина якобы привлекла "все свои резервы" на основе разрозненных наблюдений за украинскими подразделениями, вооруженными западным оружием.

Российские ультранационалисты все чаще критикуют российское военное командование за неспособность привлечь на службу и обучить эффективных военных офицеров среднего звена для руководства войсками РФ на передовой в Украине, констатируют в ISW. Некоторые российские «военкоры» недавно выразили свое разочарование российскими офицерами среднего звена и обвинили их во введении ненужных бюрократических мер на фронте, плохом обращении с ранеными и погибшими российскими военнослужащими, выдаче приказов, которые приводят к военным потерям, а также в дезинформации российского высшего военного командования. Один из российских военныхблогеров утверждал, что офицер среднего звена приказал своему подразделению придерживаться дополнительных бюрократических требований даже после визита командующего войсками ПВО России — вероятно, генерал-лейтенанта Андрея Демина — который наоборот якобы раскритиковал подразделение за бюрократизм. Некоторые «военкоры» заявили, что гнев в российском информационном пространстве, направленный на военных офицеров среднего звена, стоит направить на высших чиновников, которые назначили плохих командиров. Другие провоенные российские блогеры отметили, что высшее военное руководство поддерживает систему, которая не в состоянии привлечь и обучить новое поколение офицеров среднего звена, вместо этого назначая старых и неэффективных командиров на передовую. Еще некоторые отметили, что российское военное командование и российское руководство в целом отдают предпочтение лояльным, а не компетентным офицерам, которые не способны обучать новых офицеров, тогда как другой «военкор» утверждал, что Россия не устранит эту пагубную культуру в своей армии без значительных изменений в российском военном руководстве.

16 августа первое гражданское судно прошло через созданный Украиной временный коридор для гражданских кораблей в Черном море в рамках усилий Украины обойти попытки России еще больше ограничить морские перевозки. Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр общин, территорий и развития инфраструктуры сообщил, что контейнеровоз Joseph Schulte отправился из Одесского порта по одному из временных коридоров. Андрей Клименко, глава Мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства в Институте черноморских стратегических исследований заявил, что Украина реализует стратегию создания «зернового коридора» без России. «Карту возможных маршрутов с соответствующими документами наша страна предоставила Международной морской организации в середине июля», — напомнил Клименко. Военно-морские силы Украины объявили о создании временных путей движения для гражданских судов, следующих в украинские черноморские порты и из них, начиная с 8 августа. Посол России в Турции Алексей Ерхов 16 августа заявил, что Россия якобы «работает с партнерами» над альтернативой Черноморскому зерновому соглашению, чтобы сама Россия могла доставлять продовольствие в те страны, которые в этом нуждаются.

Аналитики ISW предполагают, что Кремль, вероятно, стремится ограничить морские перевозки в украинские порты без полной блокады, но путем эскалации своего поведения в Черном море — включая недавнюю принудительную остановку и осмотр гражданского грузового судна 13 августа. Однако такая позиция российского флота в Черном море возможно, еще не дает РФ желаемого эффекта, поэтому Россия, вероятно, пытается продвигать собственные инициативы по экспорту российского и украденного украинского зерна, чтобы еще больше подорвать потенциальный успех созданного Украиной «зернового коридора».

Комментируя внезапную смерть генерала армии РФ Геннадия Жидко (как сообщается, от рака) — бывшего командующего Восточным военным округом РФ — в ISW напоминают, что он исполнял обязанности главного командующего театром оккупационных войск в Украине во время российской наступательной операции по захвату Лисичанска и Северодонецка Луганской области летом 2022 года. Был уволен с обеих должностей после быстрого освобождения территорий Украины во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.