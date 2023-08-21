В Работино идет боевая работа, ВСУ имели успех юго-восточнее села — Минобороны 21 августа, 12:22 Украинский военный под Бахмутом (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Силы обороны Украины имели успех вблизи села Работино Запорожской области. Там продолжается плановая боевая работа.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в понедельник, 21 августа.

По ее словам, украинские подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее села Малая Токмачка, расположенных в нескольких десятках километров от Токмака.

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«Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно. В Работино сейчас продолжается плановая боевая работа», — рассказала Маляр.

Фото: DeepState

18 августа телеканал CBS News сообщил со ссылкой на анонимных официальных лиц США, что украинские силы продвигаются в направлении Токмака и разминировали российское минное поле к северу от города. В ISW уточнили, что вероятно, имелись в виду недавние украинские наступления к северу и востоку от Работино.



Украинская армия продолжает наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях, на Запорожском и Херсонском россияне в обороне. На Бахмутском — за неделю освободили еще 3 кв.км, всего — 43 кв.км. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытались атаковать, но ВСУ нанесли им значительные потери — россияне перегруппировываются.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

