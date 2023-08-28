Путь после Работино. Что известно о следующей линии обороны россиян на юге и какие вызовы стоят перед ВСУ — анализ ISW 28 августа, 09:09 Украинский военнослужащий в районе Работино (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

После освобождения села Работино на западе Запорожской области Вооруженные силы Украины стоят перед следующей линией российской обороны на юге. Достоверных признаков того, что она будет легче для ВСУ, пока нет — хотя нет и доказательств того, что оккупантам хватит резервов и ресурсов, чтобы защищать эти укрепления так же интенсивно.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Украинские войска продвинулись на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области в ходе контрнаступательных операций ВСУ. Спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что украинские войска продвигаются в направлении Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова) и Очеретоватого (25 км к юго-востоку от Орехова) на западе Запорожской области. Штупун также заявил, что украинские войска продвинулись в районе Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Работино (10 км к югу от Орехова) и достигли неуточненных успехов возле Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) на Бердянском направлении (район на границе Донецкой и Запорожской областей) и в неуточненном районе на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области). Представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш заявил, что ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении.

Видео дня

Инфографика: ISW

Аналитики ISW обратили внимание на серию постов украинского военнослужащего, который рассказал о дополнительных тактических деталях российской обороны в Запорожской области, в частности в районе Работино (автор аккаунта @solonko1648 пишет в Твиттере — сейчас сеть Х — под ником Запорізька Сіль). «Кто очень умный и считает, что ВСУ очень долго выбивали россиян из села Работино, не видел какую систему оборны пришлось преодолевать, чтобы отбросить россиян от Мариупольской трассы и подойти к селу, охватить его и зайти. Сделана колоссальная работа», — написал этот военный ВСУ.

Он рассказал, что на этом направлении «перекопана каждая посадка», а количество подъездных дорог, логистических путей ограничено. «Все пристреляно и обстреляно неоднократно каждый день. Почти наверняка вас видят. Выполнить работу, сохраняя полную скрытность для врага, в основном невозможно», — рассказал украинский военнослужащий. По его словам, речь идет не просто о вражеских траншеях. «Там целая система окопов, блиндажей, настоящие тоннели кое-где […], объединенные переходами и подъездами, через которые происходит перемещение личного состава, огневых средств и БК. Остальное, что не перекопано, то заминировано. Все это надо пройти чтобы двигаться вперед», — пояснил он. При этом россиян минируют подходы к своим огневым точкам (АГС, крупнокалиберные пулеметы), а сами «ходят определенными тропами». «Наши позиции на отбитой территории окружены минами, растяжками. Пробиваются тропы для захода, саперы постепенно зачищают территорию», — рассказал автор поста.



Комментируя эти свидетельства, эксперты ISW отмечают, что из них пока неясно, удалось ли ВСУ уже пройти через самые плотные минные поля — хотя автор указывает на необходимость разминировать территории постепенными темпами, прежде чем продвигаться дальше. Ранее ISW оценивал, что районы возле следующей линии подготовленных российских оборонительных позиций могут быть менее интенсивно заминированы — чтобы дать российским силам, действующим севернее этих позиций, возможность отступить. В то же время сообщение украинского военного свидетельствует о том, что это может быть не так — по крайней мере в тех районах, где ВСУ сейчас силы приближаются к следующей линии российской обороны. Сейчас украинские войска находятся на расстоянии, достижимом для артиллерийских ударов, от следующей серии российских оборонительных позиций. Похоже, что они состоят из относительно более непрерывного массива противотанковых рвов и противотанковых препятствий с зубами дракона, где российские боевые позиции оборудованы позади этих препятствий — как и на предыдущей линии российской обороны. Тесно взаимосвязанные системы окопов и блиндажей, которые описал украинский военный, являются результатом месяцев российской подготовки, отмечают в ISW. Поэтому пока неясно, смогли ли российские силы распространить эту систему укреплений дальше на юг, на следующий этап своих оборонительных позиций.

Состав российских оборонительных позиций на юге Украины и неясность относительно того, как именно их комплектуют и вооружают оккупанты, продолжает скрывать перспективу того, каким может быть следующий этап боевых действий . Недавно ISW предполагал, что вероятное отсутствие очевидно незадействованных (резервных) российских сил в этом районе может свидетельствовать о том, что дальнейшая линия оборонительных позиций РФ может иметь меньшую защищенность, чем те позиции, через которые уже прорвались ВСУ — хотя это остается неясным, признают в ISW. Сообщается, что российские силы дополнительно перевели в район Работино подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ВДВ) из района Кременной Луганской области, а также передислоцируют неуточненные подразделения с Херсонского направления в этот район. Российское командование также немедленно привлекло части 7-й дивизии ВДВ к боевым действиям после их перемещения в район Работино в начале августа — хотя могло принять решение направить эти подкрепления для укрепления следующей серии оборонительных позиций южнее текущего наступления ВСУ. Оккупационные войска уже привлекли значительное количество материальных средств, усилий и живой силы для удержания линии оборонительных позиций, через которые сейчас прорываются украинские силы. Поэтому непонятно, сохранят ли оккупанты те преимущества [в обороне], которые они имели, если не смогут привлечь тот же уровень ресурсов и личного состава для дальнейших уровней обороны. Тем не менее, следующие слои российской обороны, скорее всего, создадут значительные проблемы для украинского продвижения и в дальнейшем, считают в ISW.