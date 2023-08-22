«Значительные тактические успехи». Чем важно продвижение ВСУ в районе села Работино и что пишут «военкоры» о проблемах оккупантов — ISW 22 августа, 08:54 Военный ВСУ в Запорожской области, 19 августа 2023 (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Продвижение Вооруженных сил Украины в направлении села Работино Запорожской области имеет важное тактическое значение.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что в течение 20−21 августа ВСУ достигли значительных тактических успехов в селе Работино и восточнее него (участок фронта на западе Запорожской области), одновременно продолжая контрнаступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке Украины. Геолоцированные кадры, опубликованные 20 и 21 августа, свидетельствуют, что украинские войска достигли центральной части села Работино (10 км к югу от Орехова) и прорвали часть российской обороны к югу от Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ достигли успеха в направлении на юго-восток от Работино и на юг от Малой Токмачки, а российские силы безуспешно контратаковали на восток от Работино. Как Маляр, так и российские источники заявили, что в Работино продолжаются бои. Связанный с Кремлем «военкор» утверждает, что в этом районе «часть передовых линий» оккупационных войск сейчас под контролем ВСУ — после усиления атак украинских военных на линии Работино-Вербовое (21 км к юго-востоку от Орехова). Некоторые российские источники сообщили, что оккупанты отступили с отдельных позиций возле Вербового в рамках своей стратегии «эластичной» обороны — вероятно, в ответ на продвижение ВСУ южнее Малой Токмачки. Ранее ISW уже озвучивал оценки, что украинские атаки на Работино являются тактически значимыми, поскольку продвижение Украины в этом районе может позволить украинским силам начать действовать за пределами самых плотных российских минных полей. Продвижение Украины через поля на этом участке фронта, вероятно, подтверждает эту оценку. Устойчивое продвижение ВСУ в районе Работино также, вероятно, нацелено на истощение российских сил, которые приложили значительные усилия, ресурсы и количество живой силы для удержания позиций вокруг села Работино.



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Также есть данные о том, что на прошлой неделе ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и в районе Кременной и продолжают контрнаступательные действия к югу и юго-востоку от Великой Новоселки на границе Донецкой и Запорожской областей. Маляр заявила, что украинские силы отбили 3 кв. км вокруг Бахмута за последнюю неделю и 43 кв. км на этом направлении в целом после того, как силы ЧВК Вагнера захватили Бахмут в мае 2023 года. Глава Северодонецкой РГА Роман Власенко сообщил, что ВСУ имеют «определенные локальные успехи» к югу от Кременной (в районе Белогоровки и в Серебрянском лесничестве), продолжая активную мобильную оборону.

Инфографика: ISW

Российские «военкоры» продолжают указывать на то, что оккупационным силам не хватает техники, еще одной проблемой является низкий моральный дух войск вдоль всей линии фронта. Одна из российских пропагандисток Анастасия Кашеварова утверждает, что российским войскам, особенно 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ) и 2-й общевойсковой армии (Центральный военный округ), которые действуют на востоке Украины, не хватает легкой транспортной техники, что мешает им использовать оборудование и эффективно действовать, снижая боевой дух. Кашеварова заявила, что российские военные должны регистрировать свои частные транспортные средства в Министерстве обороны России, после чего те исчезают или передаются в другое место. При этом российские командиры регулярно наказывают военнослужащих, которые хранят свои машины, за мелкие административные нарушения, а потому им приходится «воевать» с собственным командованием. Другой российский «военкор» заявил 21 августа, что российские силы, действующие на Херсонском направлении, не обеспечены лодками, при этом власти и командование РФ игнорируют постоянные обращения «военкоров» по этому поводу начиная со 2 июля. Командир батальона Восток и предатель Украины Александр Ходаковский утверждал, что российские силы продолжают сталкиваться с проблемами контрбатарейных операций, поскольку начали испытывать недостаток артиллерийских систем и получать «устаревшие» гаубицы Д-20. Ходаковский утверждает, что они непригодны для контрбатарейных боев. Другие многочисленные «военкоры» и блогеры также утверждают, что российским войскам не хватает соответствующих контрбатарейных возможностей, особенно после увольнения командующего 58-й общевойсковой армии генерал-майора Ивана Попова в начале июля. С другой стороны, один из «военкоров» заявил, что российские войска совершенствуют тактику артиллерии и что артиллерийские подразделения РФ якобы стали намного точнее, чем они были год назад.

Аналитики ISW считают, что постоянные жалобы российских военных свидетельствуют о том, что Минобороны России не желает или не может решать постоянные проблемы с нехваткой оборудования и низким боевым духом. Однако российские войска, возможно, совершенствуют тактику и учатся на предыдущих ошибках, поскольку война продолжается, отмечают эксперты. «Затягивание конфликта, которое частично является следствием задержек в предоставлении западной помощи Украине, дает российским силам время улучшиться и научиться на своих ошибках», — подчеркивают аналитики.

Другие выводы ISW за прошедшие сутки:

Минобороны России создает новые военные формирования на юге Украины — возможно для того, чтобы передислоцировать на более критические участки фронта самые боеспособные подразделения армии РФ, которые сейчас удерживают российскую оборону в Херсонской области.



Данные российских инсайдерских источников указывают на то, что министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, завоевали расположение Владимира Путина после восстания группы ЧВК Вагнера 24 июня.

Евгений Пригожин, возможно, пытается возобновить деятельность ЧВК Вагнера в Африке, и некоторые российские источники изображают эти усилия как критические для выживания самой ЧВК Вагнера. При этом некоторые российские источники, вероятно, проводят информационную операцию, чтобы преувеличить степень проблем « вагнеровцев» — возможно, в поддержку попыток Минобороны России уничтожить репутацию Пригожина и всей Группы Вагнера.