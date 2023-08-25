ВСУ расширяют прорыв обороны РФ в районе Работино, российские «военкоры» признают «критический момент» на этом участке фронта — ISW 25 августа, 09:56 Украинские военные на линии фронта в Запорожской области, август 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Продвижение Вооруженных сил Украины в районе села Работино все больше ослабляет оборонительные линии российских оккупантов не только в этом районе, но и на фронте в целом.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны по итогам 24 августа.

Украинские войска продвинулись ближе ко второй линии обороны России в районе Работино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв российских оборонительных рубежей в этом районе. Геолоцированные кадры, опубликованные 24 августа, свидетельствуют, что ВСУ продвинулись дальше к российским оборонительным рубежам к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова) и в южную часть села Работино (10 км к югу от Орехова). Некоторые российские «военкоры» утверждают, что войска РФ якобы сохраняют ограниченные позиции в южной части Работино (если они там вообще присутствуют, скептически отмечают в ISW) и что бои продолжаются к востоку от Работино. Один из известных российский военных блогеров выразил обеспокоенность по поводу прорыва Украиной оборонительных линий РФ на западе Запорожской области и заявил, что это якобы «критический момент на поле боя». По его словам, российским войскам необходимо удерживать свои позиции по крайней мере еще полтора месяца, чтобы затем попытаться продвинуться на другом участке линии фронта и изменить ситуацию на поле боя в пользу оккупационных войск.

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Тем временем главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, как пишут западные СМИ, ответил на критику украинского контрнаступления со стороны Запада, заявив, что это не операция против «повстанцев», а Курская битва — напоминая о многонедельной битве Второй мировой войны, которая в итоге позволила советской армии восстановить инициативу на поле боя и отвоевать значительные участки территории.

Инфографика: ISW

Информация украинского ОК Юг о том, что оккупанты передислоцируют дополнительные силы из Херсонской области на линию фронта в Запорожской области, свидетельствует, что ВСУ добились еще большей деградации российских оборонительных линий в этом районе. Спикер ОК Юг Наталья Гуменюк не уточнила, какие именно российские формирования или части передислоцируют на запорожское направление и на какой участок — на запад Запорожской области или на границу Донецкой и Запорожской областей. Еще ранее российские войска перебросили части 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) с Херсонского направления в район границы Донецкой и Запорожской областей (после начала контрнаступления в июне) и дополнительные подразделения в район Работино на западе Запорожской области (в начале августа).

Новые данные от Гуменюк подтверждают предыдущую оценку ISW о том, что отсутствие у России оперативных резервов вынуждает российское командование проводить дополнительные передислокации сил, поскольку контрнаступательные операции ВСУ продолжают ослаблять защиту российских сил на нескольких участках фронта. Подобное перемещение оккупационных сил, вероятно, ослабит российские оборонительные линии в целом, поскольку передислокации подразделений врага вдоль фронта отрывают дополнительные возможности для операций ВСУ. Чтобы воспользоваться этими возможностями или предотвратить дальнейшее подкрепление сил врага Вооруженным силам Украины, вероятно, будет и в дальнейшем необходимо продолжать усилия на нескольких участках фронта. Такой подход [хотя именно его критиковали на Западе — прим. ред.] либо приковывает российские силы к определенному району, либо ставит российское командование перед дилеммой относительно направлений подкрепления. Тогда как наступление Украины, сосредоточенное исключительно на одной оси, позволило бы российским силам передислоцировать силы из других оккупированных частей Украины, не беспокоясь о последствиях ослабления других участков фронта, напоминают аналитики ISW свои аргументы в пользу верного распределения сил ВСУ на фронте.



Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

В ISW также отмечают ограниченный рейд украинских сил на западное побережье оккупированного Крыма, осуществленный 24 августа. Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) опубликовало соответствующие кадры и сообщило, что украинские войска высадились на берег возле Оленевки и Маяка (оба в 116 км к северо-востоку от Севастополя). Хотя большинство российских источников отвергли значение этой высадки как незначительное, однако некоторые известные «военкоры» выразили обеспокоенность уязвимостью российской обороны в западной части Черного моря и на западе Крыма.

