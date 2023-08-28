Плацдарм и дорога на Токмак. В Силах обороны рассказали, что означает освобождение Работино 28 августа, 19:48 Защитники Украины на танке возле Работино (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал, что происходит в освобожденном Работино Запорожской области по состоянию на понедельник, 28 августа.

Защитники Украины продолжают закрепляться в населенном пункте, там идут стабилизационные мероприятия, разминирование и «подготовка к дальнейшим действиям». Спикер добавил, что за последние сутки Силы обороны достигли определенных успехов к юго-востоку от населенного пункта.

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«Эта территория — такой себе плацдарм. Мы сможем завести туда немного больше войск и будем иметь большие возможности для маневра. Работино находится на автодороге на Токмак — это один из важных логистических путей… До Токмака нам более 20 км. Думаю, россияне его просто так не оставят, нужно будет сражаться за него», — сказал он.

Штупун также прокомментировал размещение оккупантов вокруг Работино и объяснил, что страна-агрессор перебрасывает войска, потому что вынуждена возобновлять потери — по 300 оккупантов в сутки убитыми и ранеными. При этом часть переброшенных подразделений совсем не подготовлена или слабо подготовлена, отметил спикер.

Ранее 28 августа заместительница министра обороны Анна Маляр подтвердила, что Силы обороны освободили Работино и продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино, а на следующий день установили там украинский флаг.