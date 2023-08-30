«Ползли на животах по минным полям. 31 боец выполнил работу батальона». Кулеба рассказал, как Украина освобождала Работино 30 августа, 13:29 Украинские военные возле Работино Запорожской области, 25 августа 2023 года, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на конференции послов во Франции рассказал, как бойцы ВСУ несколько месяцев наступали на «самом тяжелом участке фронта» и освободили от россиян стратегически важное село Работино Запорожской области.

Текст его выступления опубликовали на сайте МИД.

Министр рассказал, что украинское подразделение непрерывно штурмовало один из самых сложных участков фронта, в результате чего «было физически и морально истощено».

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«Потери людей и техники… В какой-то момент это подразделение просто потеряло способность продолжать наступление. Тогда были такие приняты радикальные решения и в нем сменили руководство. Новый командир попросил собрать мотивированных и готовых выполнять боевые задачи бойцов», — говорит он.

По словам Кулебы, создали группу из 31 военного, треть из которых не имели боевого опыта, но у всех были знания и воля к победе. В конце концов «благодаря лидерству командиров и сержантов» они смогли наладить горизонтальные связи со смежными подразделениями и приступили к работе на линии соприкосновения.

«За 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин. Наконец, подразделение добралось до полосы деревьев, которой разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово — „посадка“. Именно в этих незаметных на картах посадках происходят самые большие трагедии и героизм войны. В конечном итоге наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление», — продолжил глава МИД.

Затем бойцы с 35−40-килограммовыми рюкзаками прошли еще 10 километров по минным полям. Они немного отдохнули и сразу пошли на штурм укрепленных российских позиций, выбили россиян оттуда и продержались до подхода основных сил, заявил Кулеба.

В целом за 40 дней подразделение провело шесть штурмов и две разведки, группа из 31 человека «выполнила работу целого батальона, который должен был бы состоять где-то из 400 человек». Потери, по словам министра, составляют семь раненых, из которых только один получил тяжелое, наступив на мину.

Он подчеркнул: несмотря на чрезвычайные сложности — многочисленные минные поля, фортификации, дроны, вертолеты и самолеты, которые преобладают — Украина постепенно продолжает продвигаться.



«Фактически, работа этой группы сделала возможным наступление целой бригады на Работино и его освобождение после недель штурмов. После закрепления на его флангах мы открываем путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом», — добавил Кулеба.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь они продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Работино лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От села до города около 20 км, а дальше — Мелитополь.