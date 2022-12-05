Плановые или аварийные. Какие графики отключений света применяют в Украине с 5 декабря 5 декабря, 14:18 Отключение света в Украине (Фото:unsplash)

На 5 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной.

"Сохраняется дефицит электроэнергии. Всем облэнерго доказаны лимиты суточного потребления электроэнергии. В течение выходных благодаря увеличению мощности атомных электростанций и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений. На утро понедельника диспетчерский центр Укрэнерго фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране. Напомним, что в случае несоблюдения лимитов потребления вводятся аварийные отключения.

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Графики плановых отключений составляет, применяет и публикует облэнерго, список которых здесь . Впереди у всех нас непростой отопительный сезон. В результате российских ракетных ударов энергосистема страны потерпела существенные поражения. Ремонтные бригады Укрэнерго вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают на восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования", — сообщили в компании. В Киеве и области 5 декабря применяют графики стабилизационных отключений.

Ранее НВ рассказывал, что большинство регионов Украины вернулись к плановым отключениям электроэнергии по графику. Мы собрали и публиковали графики отключений в разных регионах.

Недавно ДТЭК сообщил, что с 5 декабря еще четыре региона Украины возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

"Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы. Делаем все возможное, чтобы их было поменьше", — добавили в компании.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию от ДТЭК, что с понедельника, 5 декабря, в столице начнут действовать отключение света по графику. Также он призвал жителей многоэтажек реже пользоваться лифтами.

Ранее Виталий Кличко рассказал, как будет жить Киев в случае блэкаута. К примеру, метро остановится, на всех маршрутах наземного транспорта будут ездить автобусы, проезд будет бесплатным.