Боятся увольнения? Почему работники остаются на связи во время отпуска

40% работников остаются доступны руководству и коллегам для решения рабочих вопросов в период отдыха. Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового портала HeadHunter Украина. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Через смартфоны и другие гаджеты даже в отпуске большой процент украинцев фактически переходят на удаленную работу.

Результаты исследования

Четыре из десяти украинцев берут в отпуск ноутбук, чтобы оставаться в рабочем доступе, отмечает HeadHunter. 15% работников открыты для коммуникации, если отпуск проходит в Украине. 12% сотрудников на связи для руководства.

7% берут паузу в общении с клиентами в течение отдыха. 17% иногда на связи, иногда - нет. 12% украинский отмечают, что на период отпуска перестают быть на связи для кого-либо по рабочим вопросам.

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Перестают проверять рабочую почту на период отпуска более 40% опрошенных. Более 30% обычно проверяют mail несколько раз в течение отпуска, а 24% делают это ежедневно во время отдыха.

Смартфона иногда достаточно, чтобы решать рабочие моменты в сети

Некоторым приходится не только оставаться на связи, но и удаленно решать рабочие вопросы. Для этого почти треть респондентов берут с собой в отпуск ноутбуки и планшеты.

8% берут свою рабочую технику. Правда, порой достаточно и смартфона, чтобы решать рабочие моменты по сети.

Решение по поддержке связи во время отдыха зависит от функционала, который выполняют отдельные работники, отметила специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина Екатерина Криворученко. Тогда эпизодические рабочие моменты превращаются в полноценный фриланс.

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"Если мы говорим о менеджерах по продажам, независимо, что это, продукт или услуга, именно то, что предполагает связь с клиентом, то эти специалисты остаются на связи в мессенджерах со своими клиентами", - рассказала Криворученко.

Обычно, больше внимания рабочим вопросам уделяют люди, которые проработали на новом месте менее месяца или находятся под угрозой увольнения.

Рабочую почту на период отпуска перестают проверять более 40% опрошенных

Также расслабиться во время отпуска не могут люди, имеющие личный бизнес, добавила психолог Наталья Подлесная. Эти действия идут на пользу работе, но, как правило, в такой активности нет необходимости. Просто люди не способны быстро переключать режим отдых/работа и наоборот.

"Практически все люди на третий день отпуска начинают отвечать вяло или просто не берут трубку. Это тоже нормально. Люди временами должны побыть в переходном периоде в отпуске. Поэтому считается, что только с 6 дня начинается погружение в отпуск. Вернувшись, мы первое время рассказываем коллегам об отпуске, пьем чай, забываем пароли. Это тоже нормально. Считается, что человек начинает работать на 3-4 день после отпуска", - считает психолог.

В опросе международного кадрового портала приняло участие 704 респондента из разных регионов Украины.