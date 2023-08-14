Крымский мост после взрывов работает, но неполноценно — ВМС ВСУ

14 августа, 21:43
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Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

После ударов по незаконно построенному россиянами Крымскому мосту он работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

Об этом в эфире телемарафона сообщил официальный представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Они (россияне. — Ред.) настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все имеющееся, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России. Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не меньше 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13−15 единиц», — сказал Плетенчук.

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Он подчеркнул, что автомобильная часть моста сейчас работает в реверсном режиме из-за случившихся на нем повреждений. Железнодорожная часть моста работает в более-менее штатном режиме.

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«Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем», — добавил Плетенчук.

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту произошли две серии взрывов. Российские оккупационные власти сообщили о закрытии переправы и работе ПВО.

Издание Astra сообщило, что из-за закрытия въездов к Крымскому мосту в пробках оказались почти 1300 автомобилей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Крымский мост Война России против Украины

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