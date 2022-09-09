НВ ищет копирайтера/ку-редактора/ку в отдел SEO 9 сентября, 09:53 Если вас заинтересовала наша вакансия, обязательно присылайте свое резюме (Фото:НВ)

Привет! Информационно-новостной интернет-ресурс НВ (Nv.ua) ищет в SEO-копирайтера.

Наш идеальный кандидат/ка — это проактивный человек, который искренне интересуется новостями, имеет опыт создания качественного контента и обладает отличными навыками коммуникации.

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Что необходимо делать?

писать cео-материалы в соответствии с запросами и правилами ( мода, развлечения, здоровье и др.);

мода, развлечения, здоровье и др.); отслеживать периодические события, новостной хайп, поисковые тренды;



помогать редакторам и журналистам в оптимизации материалов для поисковых систем.

Что для нас важно:

грамотное владение украинским и русским языками;

опыт написания статей различной тематики;

базовое понимание принципов функционирования поисковых систем;

способность быстро осваивать новые технологии, сервисы, интерфейсы;

способность работать независимо и финализировать задачу самостоятельно;

сильные коммуникативные навыки.

Взамен этого мы предлагаем тебе:

полная занятость;

достойный уровень оплаты труда;

интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;

перспективу карьерного роста;

возможность работать уютном, комфортабельном и хорошо оборудованном офисе (Подол) .

Если ты узнал/а себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на mmayevska@nv.ua.

В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.

Будем рады знакомству!

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