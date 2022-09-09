НВ ищет копирайтера/ку-редактора/ку в отдел SEO
Если вас заинтересовала наша вакансия, обязательно присылайте свое резюме (Фото:НВ)
Привет! Информационно-новостной интернет-ресурс НВ (Nv.ua) ищет в SEO-копирайтера.
Наш идеальный кандидат/ка — это проактивный человек, который искренне интересуется новостями, имеет опыт создания качественного контента и обладает отличными навыками коммуникации.
Что необходимо делать?
- писать cео-материалы в соответствии с запросами и правилами (мода, развлечения, здоровье и др.);
- отслеживать периодические события, новостной хайп, поисковые тренды;
- помогать редакторам и журналистам в оптимизации материалов для поисковых систем.
Что для нас важно:
- грамотное владение украинским и русским языками;
- опыт написания статей различной тематики;
- базовое понимание принципов функционирования поисковых систем;
- способность быстро осваивать новые технологии, сервисы, интерфейсы;
- способность работать независимо и финализировать задачу самостоятельно;
- сильные коммуникативные навыки.
Взамен этого мы предлагаем тебе:
- полная занятость;
- достойный уровень оплаты труда;
- интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;
- перспективу карьерного роста;
- возможность работать уютном, комфортабельном и хорошо оборудованном офисе (Подол).
Если ты узнал/а себя в описании и у тебя есть огромное желание учиться и развиваться, тогда скорее присылай свое резюме на mmayevska@nv.ua.
В случае положительного ответа мы свяжемся с тобой в течение 2 недель.
Будем рады знакомству!
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