Сколько работать и когда отдыхать. Нормы продолжительности рабочего времени во время действия военного положения
Нормы продолжительности рабочего времени 2023 (Фото:Rawpixel/depositphotos)
Минэкономразвития всегда дает расчет норм рабочего времени на год. Но, учитывая войну в Украине, Министерство не опубликовало отдельных разъяснений относительно норм рабочего времени на 2023 год.
Таким образом, бухгалтерам придется самостоятельно вести производственный календарь рабочего времени и следить за обновлением информации.
Нормы рабочего времени во время военного положения
Согласно ст. 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от
Праздничные и нерабочие дни в 2023 году
Главным отличием обычных норм рабочего времени от норм, применяемых во время военного положения, есть наличие празднично-нерабочих дней, указанных в ст. 73 КЗоТ. В календаре норм продолжительности рабочего времени на 2023 год при условии продления военного положения до конца 2023 года отсутствуют праздничные дни и дни религиозных праздников. Но если действие военного положения будет закончено, то с этого момента работодатели должны соблюдать все государственные праздничные и нерабочие дни.
Перенос выходных дней в 2023 году
В случае продолжения военного положения до конца 2023 года, праздничные дни останутся рабочими и потребности переносить выходные дни не будет. Однако, следует учитывать ситуацию, что военное положение может закончиться и работодатели и работники вернутся в обычные нормы учета рабочего времени. В таком случае работодатели обязаны переносить праздничный или нерабочий день, указанные в ст. 73 КЗоТ, на следующий день после празднично-нерабочего дня. Кроме того, работодатели даже при действии военного положения могут предоставлять работникам праздничные выходные дни и переносить рабочие дни в случае совпадения празднично-нерабочих дней с выходными в соответствии с абз. 3 ст. 67 КЗоТ.
Контроль за нормами рабочего времени в 2023 году
Согласно ч. 2 ст. 30 Закона Об оплате труда от