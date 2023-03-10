Сколько работать и когда отдыхать. Нормы продолжительности рабочего времени во время действия военного положения 10 марта, 07:05 Нормы продолжительности рабочего времени 2023 (Фото:Rawpixel/depositphotos)

Минэкономразвития всегда дает расчет норм рабочего времени на год. Но, учитывая войну в Украине, Министерство не опубликовало отдельных разъяснений относительно норм рабочего времени на 2023 год.

Таким образом, бухгалтерам придется самостоятельно вести производственный календарь рабочего времени и следить за обновлением информации.

Нормы рабочего времени во время военного положения

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Согласно ст. 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от 15.03.2022 года, нормальная продолжительность рабочего времени в период военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т.п.). Работодатели применяют данную норму вместо положений ч. 1 ст. 50 Кодекса законов о труде Украины. Эта норма не касается труда несовершеннолетних, потому что им нельзя увеличивать продолжительность рабочего времени. Также следует знать, что согласно Закону № 2136-IX, в период действия военного положения продолжительность еженедельного отдыха может быть уменьшена до 24 часов и отменяется сокращенное рабочее время ночью.

Праздничные и нерабочие дни в 2023 году

Главным отличием обычных норм рабочего времени от норм, применяемых во время военного положения, есть наличие празднично-нерабочих дней, указанных в ст. 73 КЗоТ. В календаре норм продолжительности рабочего времени на 2023 год при условии продления военного положения до конца 2023 года отсутствуют праздничные дни и дни религиозных праздников. Но если действие военного положения будет закончено, то с этого момента работодатели должны соблюдать все государственные праздничные и нерабочие дни.

Перенос выходных дней в 2023 году

В случае продолжения военного положения до конца 2023 года, праздничные дни останутся рабочими и потребности переносить выходные дни не будет. Однако, следует учитывать ситуацию, что военное положение может закончиться и работодатели и работники вернутся в обычные нормы учета рабочего времени. В таком случае работодатели обязаны переносить праздничный или нерабочий день, указанные в ст. 73 КЗоТ, на следующий день после празднично-нерабочего дня. Кроме того, работодатели даже при действии военного положения могут предоставлять работникам праздничные выходные дни и переносить рабочие дни в случае совпадения празднично-нерабочих дней с выходными в соответствии с абз. 3 ст. 67 КЗоТ.

Контроль за нормами рабочего времени в 2023 году

Согласно ч. 2 ст. 30 Закона Об оплате труда от 24.03.1995 г. № 108 каждый работодатель обязан вести Табель учета рабочего времени, где фиксируется отработанное работниками время. При несоблюдении работником норм длительности рабочего времени в табеле указывается причина: больничный, отпуск, командировка, прогул и т.д.