Сайт НВ ищет редактора по обработке радиоконтента 17 августа, 07:23 НВ ищет человека в команду (Фото:НВ)

Команда НВ в поисках редактора или редакторки по работе с радиоконтентом.

Рабочие задачи:

оперативное написание новостей по линейным эфирам Радио НВ;

редактирование и верстка передач-хедлайнеров радиостанции;

составление контент-плана с руководством радио, постоянный контакт с гостевыми редакторами.

Чего мы ожидаем от кандидатов:

Видео дня

опыт работы на ленте новостей и с админ-панелями;

грамотный письменный украинский и русский;

умение писать просто и доступно;

умение определять потенциальные новости, слушая радиоэфир: на слух отсеивать пустые комментарии от потенциально кликабельных и важных; умение принимать быстрые решения, что подходит для новости, а что — нет;

автономность: самостоятельное определение формата диджитализации того или иного текста ( полная расшифровка передачи, избранные цитаты, новость, сокращенное интервью и т. д. ); принятие решения о необходимости работы с тем или иным выпуском передачи, умение действовать ситуативно и быть гибким.

Что мы предлагаем:

возможность комбинировать работу в офисе с работой дома;



оплату труда без задержек



интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;



присылайте свои резюме на ymcguffie@nv.ua и ykozina@nv.ua и мы свяжемся с вами в случае, если оно будет отобрано для рассмотрения



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