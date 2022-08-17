Сайт НВ ищет редактора по обработке радиоконтента

17 августа, 07:23
НВ ищет человека в команду (Фото:НВ)

НВ ищет человека в команду (Фото:НВ)

Команда НВ в поисках редактора или редакторки по работе с радиоконтентом.

Рабочие задачи:

  • оперативное написание новостей по линейным эфирам Радио НВ;
  • редактирование и верстка передач-хедлайнеров радиостанции;
  • составление контент-плана с руководством радио, постоянный контакт с гостевыми редакторами.

Чего мы ожидаем от кандидатов:

Видео дня

  • опыт работы на ленте новостей и с админ-панелями;
  • грамотный письменный украинский и русский;
  • умение писать просто и доступно;
  • умение определять потенциальные новости, слушая радиоэфир: на слух отсеивать пустые комментарии от потенциально кликабельных и важных; умение принимать быстрые решения, что подходит для новости, а что — нет;
  • автономность: самостоятельное определение формата диджитализации того или иного текста (полная расшифровка передачи, избранные цитаты, новость, сокращенное интервью и т. д.); принятие решения о необходимости работы с тем или иным выпуском передачи, умение действовать ситуативно и быть гибким.

Что мы предлагаем:

  • возможность комбинировать работу в офисе с работой дома;
  • оплату труда без задержек
  • интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;

присылайте свои резюме на ymcguffie@nv.ua и ykozina@nv.ua и мы свяжемся с вами в случае, если оно будет отобрано для рассмотрения

Редактор: Юлия МакГаффи

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Работа Вакансии НВ

Эксклюзивы НВ

Роберт Таибби: «Неразговорчивость отражается на отношениях» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Пары, которые не разговаривают. Что с ними не так и как это исправить
Роберт Таибби
Большой адронный коллайдер (Фото:CERN)
Физики открыли врата ада? /
Запуск Большого адронного коллайдера взбудоражил конспирологов
16 августа, 21:00
Научпоп
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
На стадии истощения. К чему идет и чем может закончиться война в Украине

Война, которую мы сейчас наблюдаем, когда оборона доминирует, а территории переходят из рук в руки, — это война на истощение. К чему она может привести?

16 августа, 16:05
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X