Сайт НВ ищет редактора по обработке радиоконтента
НВ ищет человека в команду (Фото:НВ)
Команда НВ в поисках редактора или редакторки по работе с радиоконтентом.
Рабочие задачи:
- оперативное написание новостей по линейным эфирам Радио НВ;
- редактирование и верстка передач-хедлайнеров радиостанции;
- составление контент-плана с руководством радио, постоянный контакт с гостевыми редакторами.
Чего мы ожидаем от кандидатов:
- опыт работы на ленте новостей и с админ-панелями;
- грамотный письменный украинский и русский;
- умение писать просто и доступно;
- умение определять потенциальные новости, слушая радиоэфир: на слух отсеивать пустые комментарии от потенциально кликабельных и важных; умение принимать быстрые решения, что подходит для новости, а что — нет;
- автономность: самостоятельное определение формата диджитализации того или иного текста (полная расшифровка передачи, избранные цитаты, новость, сокращенное интервью
и т. д.); принятие решения о необходимости работы с тем или иным выпуском передачи, умение действовать ситуативно и быть гибким.
Что мы предлагаем:
- возможность комбинировать работу в офисе с работой дома;
- оплату труда без задержек
- интересную и одновременно сложную работу, но в новостных СМИ она простой не бывает;
присылайте свои резюме на ymcguffie@nv.ua и ykozina@nv.ua и мы свяжемся с вами в случае, если оно будет отобрано для рассмотрения
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