Мобильные группы ПВО работают не только возле Киева, у них разные задачи — Наев

22 мая, 16:26
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Генерал-лейтенант Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Генерал-лейтенант Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что мобильные группы противовоздушной обороны работают не только вблизи Киева, но и на других направлениях.

В интервью Укринформу он подчеркнул, что такова задача маневренных огневых групп.

«Задача маневренных огневых групп — не только обеспечить противовоздушную оборону Киева. Они также используются и на других направлениях в операционной зоне подчиненных группировок войск», — сказал генерал-лейтенант.

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По словам Наева, целью мобильных боевых групп является «повышение эффективности» противовоздушного прикрытия по уничтожению средств воздушного нападения врага — самолетов, крылатых ракет и беспилотников.

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Также, как отметил он, маневренные огневые группы используются для противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры и во время перемещения войск.

«С помощью Главнокомандующего ВСУ, стран-партнеров и волонтеров мы обеспечили мобильные огневые группы автомобилями большой проходимости. Это позволяет быстро реагировать на угрозы», — добавил командующий Объединенных сил.

В ночь на понедельник, 22 мая, Россия атаковала Украину 20 дронами-камикадзе Shahed-136/131 и 16 крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники и четыре ракеты.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Российская агрессия ПВО Сергей Наев Война России против Украины

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