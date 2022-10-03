В Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету — глава ОВА
По предварительным данным, обошлось без жертв (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Вечером, 3 сентября, в Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
«Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету», — пишет Резниченко.
О работе ПВО также сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукащук в Telegram. Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.
«Сегодня в Криворожском районе нашими силами ПВО была сбита вражеская ракета. Последствия уточняются. Предварительно — без жертв», — сообщил он.