В Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету — глава ОВА 3 октября, 20:29 По предварительным данным, обошлось без жертв (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Вечером, 3 сентября, в Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Удачная охота наших военных. К вечеру наша ПВО сбила в Криворожском районе вражескую ракету», — пишет Резниченко.

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О работе ПВО также сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукащук в Telegram. Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.

«Сегодня в Криворожском районе нашими силами ПВО была сбита вражеская ракета. Последствия уточняются. Предварительно — без жертв», — сообщил он.