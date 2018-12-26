Работа под вопросом: Госкино готовит обращение к Кличко, чтобы не закрыли кинотеатр Киев
Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что дальнейшая работа кинотеатра Киев остается под вопросом, так как 4 января 2019 истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра.
Об этом Ильенко написал в Facebook.
"Сегодня провел встречу с руководителем кинотеатра "Киев" Вилией Ивановной Бондаренко, которая сообщила о том, что дальнейшая работа кинотеатра сейчас находится под вопросом. Уже через неделю, а именно 4 января 2019, истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра, находящегося в коммунальной собственности и уже в течение двух десятилетий находится в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев", - написал он.
По словам Ильенко, именно общество под руководством Бондаренко сделало капитальный ремонт помещений, оборудовало зал и фойе современной мебелью и техникой, превратило заведение в настоящий культурный центр, где регулярно демонстрируются украинские фильмы, проходят дни кино европейских и других стран, многочисленные фестивали.
“На сегодня, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о планах по этому поводу.Учитывая недавние досадные случаи закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама", такая ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь непонятно, что будет с кинотеатром уже через неделю, прямо во время рождественских праздников” - отметил Ильенко.
В связи с ситуацией Ильенко заявил, что готовит обращение к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой лично разобраться в ситуации и способствовать продолжению работы кинотеатра Киев.