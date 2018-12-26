Работа под вопросом: Госкино готовит обращение к Кличко, чтобы не закрыли кинотеатр Киев Сегодня, 21:41 139 Цей матеріал також доступний українською Фото: Культурный центр Кинотеатр Киев via Facebook Работа кинотеатра сейчас под вопросом

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что дальнейшая работа кинотеатра Киев остается под вопросом, так как 4 января 2019 истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра.

Об этом Ильенко написал в Facebook.

"Сегодня провел встречу с руководителем кинотеатра "Киев" Вилией Ивановной Бондаренко, которая сообщила о том, что дальнейшая работа кинотеатра сейчас находится под вопросом. Уже через неделю, а именно 4 января 2019, истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра, находящегося в коммунальной собственности и уже в течение двух десятилетий находится в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев", - написал он.

По словам Ильенко, именно общество под руководством Бондаренко сделало капитальный ремонт помещений, оборудовало зал и фойе современной мебелью и техникой, превратило заведение в настоящий культурный центр, где регулярно демонстрируются украинские фильмы, проходят дни кино европейских и других стран, многочисленные фестивали.

“На сегодня, несмотря на обращения арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о планах по этому поводу.Учитывая недавние досадные случаи закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама", такая ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь непонятно, что будет с кинотеатром уже через неделю, прямо во время рождественских праздников” - отметил Ильенко.

В связи с ситуацией Ильенко заявил, что готовит обращение к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой лично разобраться в ситуации и способствовать продолжению работы кинотеатра Киев.