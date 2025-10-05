«Летят по квазибаллистической траектории». Игнат рассказал, почему после модернизации российских ракет их сложнее сбивать системами Patriot

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему после того, как Россия модернизировала баллистические ракеты, их стало сложнее сбивать с помощью систем ПВО Patriot .

«Конечно стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть, совершают колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой противника», — заявил Игнат в эфире телемарафона.

Он также отметил, что большое количество ракет, летящих с разных направлений, сложно обнаруживать.

«Если ракеты заходят с разных направлений, то обнаружение одной системой — невозможно, надо иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут прикрывать город с разных направлений», — объяснил спикер Воздушных сил.

2 октября издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщило, что РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot.

Чиновники добавили, что РФ, скорее всего, модифицировала свою мобильную систему Искандер-М, которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты Кинжал, которые запускают с воздуха, они могут пролетать до 480 км.

«Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые „запутывают и обходят“ перехватчики Patriot», — отметили в FT.



Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101. По данным Воздушных сил, россияне применили:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды; две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 478 воздушных целей:

439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов);

беспилотники других типов); одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

шесть крылатых ракет Калибр.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локально потеряны, места падения уточняются.

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Атака в ночь на 5 октября на эту область является крупнейшей с начала полномасштабной войны. Здесь в результате атаки погибли четыре человека и пострадали восемь.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

