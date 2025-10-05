«Летят по квазибаллистической траектории». Игнат рассказал, почему после модернизации российских ракет их сложнее сбивать системами Patriot

5 октября, 19:29
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, как Россия изменила баллистические ракеты, чтобы противодействовать Patriot (Фото: Yuriy Ignat via Facebook)

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему после того, как Россия модернизировала баллистические ракеты, их стало сложнее сбивать с помощью систем ПВО Patriot.

«Конечно стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть, совершают колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой противника», — заявил Игнат в эфире телемарафона.

Он также отметил, что большое количество ракет, летящих с разных направлений, сложно обнаруживать.

«Если ракеты заходят с разных направлений, то обнаружение одной системой — невозможно, надо иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут прикрывать город с разных направлений», — объяснил спикер Воздушных сил.

2 октября издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщило, что РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot.

Чиновники добавили, что РФ, скорее всего, модифицировала свою мобильную систему Искандер-М, которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты Кинжал, которые запускают с воздуха, они могут пролетать до 480 км.

«Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые „запутывают и обходят“ перехватчики Patriot», — отметили в FT.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101. По данным Воздушных сил, россияне применили:

  • 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера  (беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;
  • две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;
  • 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
  • девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.
По состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 478 воздушных целей:

  • 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера  (беспилотники других типов);
  • одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;
  • 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
  • шесть крылатых ракет Калибр.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локально потеряны, места падения уточняются.

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Атака в ночь на 5 октября на эту область является крупнейшей с начала полномасштабной войны. Здесь в результате атаки погибли четыре человека и пострадали восемь.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Баллистические ракеты ПВО ЗРК Patriot Юрий Игнат

