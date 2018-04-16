Работа харьковского художника стала обложкой Vogue UK

Журнал Vogue UK выбрал иллюстрацию украинского художника Станислава Сенчука для своей обложки в майском номере.

Изображение посвящено изменениям в модельном мире. В своем Инстаграм автор добавил слоган к своей работе: модели меняются (the models changing).

За два дня с момента публикации в Инстаграм сообщению о майском выпуске на странице самого издания работа Сенчука набрала почти 22 000 лайков.

Для Сенчука это уже второй опыт успешного сотрудничества с британским изданием. В декабре прошлого года Vogue UK также избрал иллюстрацию молодого художника для своей обложки.

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