Работа харьковского художника стала обложкой Vogue UK

Журнал Vogue UK выбрал иллюстрацию украинского художника Станислава Сенчука для своей обложки в майском номере.
Изображение посвящено изменениям в модельном мире. В своем Инстаграм автор добавил слоган к своей работе: модели меняются (the models changing).
За два дня с момента публикации в Инстаграм сообщению о майском выпуске на странице самого издания работа Сенчука набрала почти 22 000 лайков.
Для Сенчука это уже второй опыт успешного сотрудничества с британским изданием. В декабре прошлого года Vogue UK также избрал иллюстрацию молодого художника для своей обложки.
в профиле @britishvogue вышел материал, посвящённый Декабрьский выпуску журнала с моей иллюстрацией - для меня большая честь принять участие в проекте и быть частью этого исторического момента! ⟹ I'm so proud and pleased to be a part of this historic moment - thank you @britishvogue for having me & my artwork in this project! this means a lot! ♡ I wish you creative successes, violence of fantasy & worthy victories @edward_enninful - ???????? #NewVogue ????????
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