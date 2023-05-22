1

Современные подростки уверены в себе и знают, чего хотят

43% опрошенных украинских подростков хотят начать зарабатывать свои средства уже сейчас. Такие данные показало социологическое исследование "Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее" , проведенное БФ "Клуб Добродеев" в сотрудничестве с гуманитарной организацией Plan International. Почти 70% подростков уже сейчас знают, кем хотят стать, и около четверти из них поняли это во время войны. 93% респондентов верят в свои силы, а 90% прилагают усилия для собственной реализации.

Что же могут получить работодатели, привлекая к работе в своих компаниях молодых людей фактически без большого опыта, однако с желанием работать? Прежде всего, это новые идеи и свежие перспективы для самой компании, объясняет Анна Мазур:

“Рассматривая молодого кандидата без опыта или образования, работодатели обращают внимание на качества, демонстрирующие потенциал, готовность к быстрому обучению, мотивацию. А также на соответствующие личные качества, такие как надежность, пунктуальность, ответственность, целеустремленность и т.д.

Молодым кандидатам очень важно развивать мягкие навыки – soft skills. Это и коммуникативные способности, и умение работать в команде, и способность решать комплексные проблемы, критическое мышление, умение аргументировать свою позицию и вести переговоры.

“Даже если у кандидата нет соответствующего опыта работы, любой опыт, такой как волонтерство или стажировка, может быть ценным для наработки таких мягких навыков. Это показывает амбициозность и готовность кандидата прилагать усилия, чтобы приступить к успешной карьере. Именно это оценивают и ищут работодатели в молодых кандидатах», – отмечает Анна Мазур.