Свежая кровь и новые идеи. 7 причин для работодателей привлекать в рабочие процессы подростков и молодежь
22 мая, 10:54
22 мая, 10:54
Украина нуждается в активном восстановлении и усилении экономической способности уже сегодня. Приобщать к этим процессам можно подростков и молодежь — они являются активными, целеустремленными, и могут привнести свежие идеи в ключевые процессы.
Вместе с экспертом по рынку труда, CEO&Founder Happy Monday Анной Мазур объясняем, почему украинским компаниям и бизнесу стоит обращать внимание даже на юных кандидатов и какие бонусы они получат, давая дорогу молодым.
43% опрошенных украинских подростков хотят начать зарабатывать свои средства уже сейчас. Такие данные показало социологическое исследование "Подростки и их жизнь во время войны: настроения, ценности, будущее" , проведенное БФ "Клуб Добродеев" в сотрудничестве с гуманитарной организацией Plan International. Почти 70% подростков уже сейчас знают, кем хотят стать, и около четверти из них поняли это во время войны. 93% респондентов верят в свои силы, а 90% прилагают усилия для собственной реализации.
Что же могут получить работодатели, привлекая к работе в своих компаниях молодых людей фактически без большого опыта, однако с желанием работать? Прежде всего, это новые идеи и свежие перспективы для самой компании, объясняет Анна Мазур:
“Рассматривая молодого кандидата без опыта или образования, работодатели обращают внимание на качества, демонстрирующие потенциал, готовность к быстрому обучению, мотивацию. А также на соответствующие личные качества, такие как надежность, пунктуальность, ответственность, целеустремленность и т.д.
Молодым кандидатам очень важно развивать мягкие навыки – soft skills. Это и коммуникативные способности, и умение работать в команде, и способность решать комплексные проблемы, критическое мышление, умение аргументировать свою позицию и вести переговоры.
“Даже если у кандидата нет соответствующего опыта работы, любой опыт, такой как волонтерство или стажировка, может быть ценным для наработки таких мягких навыков. Это показывает амбициозность и готовность кандидата прилагать усилия, чтобы приступить к успешной карьере. Именно это оценивают и ищут работодатели в молодых кандидатах», – отмечает Анна Мазур.
Фото: Pexels
88% подростков считают обучение важным, 62% убеждены, что во время войны не получают достаточного количества знаний. Так, даже в соцсетях, таких, как YouTube и TikTok, современные подростки потребляют и учебно-познавательный контент: интересные факты о школьных предметах, лайфхаках по изучению иностранного языка, исследуют сленг.
В то же время, более 90% стремятся усвоить новые навыки, а 76% подростков убеждены, что могут с легкостью совмещать обучение с любыми другими делами.
Наем молодых кандидатов – это, в основном, долгосрочная инвестиция для бизнеса, объясняет Анна Мазур. Обеспечивая им обучение и наставничество, работодатели могут помочь развить их навыки и лояльность компании. К тому же молодые люди более гибкие по графику работы по сравнению со старшими кандидатами, а на старте карьеры готовы работать за меньшие деньги, добавляет эксперт.
Между тем сами представители поколения Z готовы упорно работать, ведь деньги имеют для них важное значение. Как показывает исследование Deloitte's 2022 Gen Z and Millennial, проведенное в 2022 году, чтобы решить финансовые проблемы, поколение Z и миллениалы активно работают. Они исследуют новые рабочие модели, чтобы увеличить свой доход, беспокоятся о своих повседневных финансах и боятся, что не смогут комфортно выйти на пенсию.
“Поколение Z и миллениалы хотят гибкости в том, как и когда они работают. Они хотели бы, чтобы их организации предлагали гибкий график и, потенциально, желали бы иметь сокращенные рабочие недели. Гибкий график для них — важная стратегия для обеспечения лучшего баланса между работой и личной жизнью», – отмечается в исследовании.
СПРАВКА:
Согласно украинскому законодательству, брать на работу можно только лиц, достигших 16-летнего возраста. В качестве исключения можно трудоустраивать лиц, которым исполнилось 15, однако только с согласия одного из родителей или лица, которое его заменяет.
Все лица моложе 18 лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра. Такой осмотр должен проводиться ежегодно, пока лицу не исполнится 21.
Подростки могут работать только в свободное от учебы время и исключительно на легких работах. Несовершеннолетние работники не могут привлекаться к ночным, сверхурочным работам, работам в выходные дни, а также к тяжелым работам с вредными, опасными условиями труда.
Заработная плата работникам, не достигшим 18 лет, при сокращенной продолжительности ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как и работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Детальнее — в Кодексе законов о труде Украины
Современные подростки – поколение, выросшее вместе с гаджетами и интернетом. В ходе исследования, проведенного Клубом Добродеев, подростки, задействованные в опросах на фокус-группах, рассказали, что чаще всего смотрят мировые тренды, как развлекательный, так и познавательный контент в Тик-Ток, часто — на английском языке, просматривают не только обзоры видеоигр, а также обзоры техники, оружия и контент на военную тематику на YouTube, и читают новости, блогеров и локальные каналы в Телеграме.
Они и сами становятся инфлюэнсерами: диктуют свои правила, сплачивают вокруг себя свою аудиторию, зарабатывают средства на контенте, разбираются в трендах и иногда даже задают их. В топы мировых рейтингов подростков-инфлюэнсеров входят ребята, которые снимают танцевальные челенджи, выкладывают ультрамодные луки, борются за чистую окружающую среду, пропагандируют моду на натуральную красоту, здоровое питание и популяризируют чтение книг.
Так, например, одна из самых популярных инфлюэнсерок в TikTok – это Чарли Д'Амелио. Благодаря своим танцевальным видео только за год 18-летняя блоггерша смогла привлечь более 140 миллионов подписчиков в TikTok и около 50 миллионов — в Instagram, став мультимиллионершей. По данным Celebrity Net Worth, состояние Чарли Д'Амелио в 2023 году составляет 20 миллионов долларов.
Юная активистка Марли Диаз запустила просветительскую социальную кампанию #1000BlackGirlBooks всего в 13 лет. И уже выступала в Белом доме в United Nation of Women, The Forbes Women's Summit, United Nation Girl Up, а также появилась в списках Forbes 30 до 30 лет и Ebony 100.
Учитывая, что большинство современных подростков с детства хорошо разбираются в технологиях, понимают современные тренды, они могут быть очень ценны для работодателей, особенно если продукт или услуга направлены собственно на молодую аудиторию. К тому же, они вполне могут разбираться в работе в таких сферах как программирование, веб-дизайн или управление социальными сетями, где есть спрос на должности начального уровня.
Фото: Depositphotos
У 43% украинских подростков, принявших участие в опросе, уже есть опыт волонтерства. Они собирали средства на нужды ВСУ, плели маскировочные сетки, помогали детям одеждой и игрушками, упаковывали гуманитарную помощь, готовили или раздавали еду, выполняли административную работу в волонтерских центрах, патрулировали улицы и окрестности своего дома. При этом 51% респондентов считают своими ролевыми моделями украинских военных, 25% равняются на волонтеров.
Такой опыт обязательно пригодится молодым соискателям работы, убеждена Анна Мазур, ведь через него нарабатываются практические навыки, умение делать что-то своими руками и получать результат. При этом, когда речь идет именно в контексте формирования полезных навыков или умений, не важно, оплачиваемая ли эта деятельность:
“Стажировка, волонтерство, участие в общественных организациях, подработка на каникулах, студенческое самоуправление – это все ваш опыт. Единственное, что часто сложно дается молодым кандидатам – это перевести такую работу на понятные для работодателей сроки, разложить навыки и правильно донести. Здесь можно спросить совета более опытного человека или обратиться к карьерному консультанту”.
Проведенное Клубом Добродетелей исследование демонстрирует: война в Украине имеет непосредственное влияние на подростков, ведь именно полномасштабное вторжение фактически сделало невозможным нормальное планирование жизни и будущего.
И даже несмотря на это, подростки не чувствуют, что внешние последствия войны блокируют их самореализацию. 80% понимают, где могут использовать свои навыки и знания, 12% воспринимают самореализацию как финансовую независимость от родителей. Более того, если бы у молодых людей сейчас была возможность перенаправить куда-то свои усилия, большинство опрошенных хотели бы зарабатывать собственные деньги – среди них более половины – это студенты колледжей, профессиональных училищ.
Но, по словам Анны Мазур, полномасштабная война в Украине напрямую повлияла на количество предложений на рынке труда — их существенно уменьшилось. Особенно это коснулось позиций начального уровня:
“Когда мы анализировали ситуацию летом 2022-го, то снижение среди начальных позиций достигло более 67%. Это не значит, что таких позиций нет, но поиск работы может занимать больше времени и ресурсов. Так что соискателям работы нужно быть готовыми к этому”.
И даже несмотря на это, в Украине есть много возможностей для подростков и молодежи, которые хотят начать свою карьеру уже сейчас. Наиболее открытые сферы: сфера обслуживания, гостиничный бизнес, где нуждаются в работниках на таких должностях, как продавцы-консультанты, кассиры и работники ресторанов, курьерская работа. Спрос на подобную работу ощутимо возрос с развитием онлайн-сервисов заказа и доставки. Такая работа дает гибкость в графике и много движений в целом, говорит Анна Мазур. Кандидаты смогут наработать дисциплину, скорость, навыки обслуживания:
“В общем, работа есть. Под каждый запрос можно найти то, что будет интересно и давать возможности развития. Важно понимать, что интересно. Или же быть открытым для экспериментов с задачами, которые позволят понять свои сильные стороны и желаемое направление развития”.
Фото: Unsplash
Исследование от Клуба Добродеев и Plan International показало, что молодежь хочет жить и развиваться в Украине. Так, 86% видят здесь свое будущее, 70% хотят жить и учиться в Украине, а 90% хотят стать полезными во время восстановления – развивать экономику и инфраструктуру страны. Но какие возможности в этом поле откроются для украинской молодежи после нашей победы, пока сложно точно спрогнозировать, говорит Анна Мазур:
“Способность рынка труда создавать рабочие места зависит от разных факторов. В первую очередь, это наша победа, скорость экономического восстановления и роста, государственная политика, помощь международных партнеров и тому подобное”.
Экономика Украины во время войны держится благодаря нескольким факторам, среди которых — мощная связь с глобальной экономикой, а также открытые границы. Но, в частности, даже и их отсутствие в цифровой среде. А сферы, которые сегодня можно назвать устойчивыми — это такие, которые связаны либо с обеспечением критического спроса по военным потребностям страны, либо имеют рынки сбыта вне Украины благодаря взаимодействию с иностранными клиентами и заказчиками.
«Мое личное мнение: будущее Украины — за первенством в цифровом мире и возможностью предоставлять первоклассные интеллектуальные услуги всему миру. У нас невероятно талантливые и креативные люди, наши дизайнеры работают в лучших мировых агентствах, наши разработчики — почти в каждой технологической компании, наши стартапы растут даже несмотря на войну и завоевывают новые рынки”, — говорит Анна Мазур.
Для того чтобы активно включаться в работу в таких сферах, молодым кандидатам и кандидаткам необходимо иметь хороший английский на профессиональном уровне, высокий уровень цифровой осведомленности, и не бояться выходить за пределы своего "информационного пузыря". Украинцы конкурентоспособны и имеют что дать миру. Чтобы использовать потенциал по полной, следует активно поработать.
И украинские подростки это уже делают. Исследование показывает, что они понимают важность иностранного языка для собственной реализации. Так, в ответ на вопросы, что делают для самореализации молодые ребята в Украине, 22% респондентов отметили, что изучают язык самостоятельно, в том числе через игры. 18 % изучают его на дополнительных занятиях. Кроме того, в самые распространенные хобби современных подростков уже входят вебдизайн, блогинг, фотография и видеосъемки.
Мы можем жить в Украине, однако работать также и со всем миром. Можем быть открытыми для географически неограниченных возможностей и стать частью глобального рынка. И таким образом делать нашу страну мощной — растущей экономически”, – комментирует этот момент Анна Мазур.
С тем, что молодежи следует прислушиваться к процессам на разных уровнях, соглашается также и Миа Хаглунд Хилас, глава Plan International в Украине — миссии, при поддержке которой было проведено исследование по положению украинских подростков во время войны. В большинстве стран, где работает Plan International, дети и молодежь недостаточно представлены и часто исключены из процесса принятия решений.
“Мы стремимся укреплять способность молодых людей быть эффективными гуманитарными деятелями и предоставлять им доступ к принятию гуманитарных решений”.
Поддержка молодежи, желание прислушиваться к ним и предоставление возможности раскрываться им как лидерам — все эти моменты имеют решающее значение, в частности, для того, чтобы бросить вызов социальным нормам и, наконец, изменить их.
Читайте также:
«Свое будущее связываю только с Украиной». Трое украинских подростков — о вызовах, жизни во время войны и мечтах
NV Премиум это:
или
Продолжить читать материалы открытого доступа
Мы отправили вам письмо с ссылкой на создание нового пароля
Если письмо не пришло в течение нескольких минут, пожалуйста, проверьте папку Спам.
В случае возникновения проблем, пожалуйста, напишите в службу поддержки support@nv.ua