3

Чувствуют современные тренды и хорошо разбираются в технологиях

Современные подростки – поколение, выросшее вместе с гаджетами и интернетом. В ходе исследования, проведенного Клубом Добродеев, подростки, задействованные в опросах на фокус-группах, рассказали, что чаще всего смотрят мировые тренды, как развлекательный, так и познавательный контент в Тик-Ток, часто — на английском языке, просматривают не только обзоры видеоигр, а также обзоры техники, оружия и контент на военную тематику на YouTube, и читают новости, блогеров и локальные каналы в Телеграме.

Они и сами становятся инфлюэнсерами: диктуют свои правила, сплачивают вокруг себя свою аудиторию, зарабатывают средства на контенте, разбираются в трендах и иногда даже задают их. В топы мировых рейтингов подростков-инфлюэнсеров входят ребята, которые снимают танцевальные челенджи, выкладывают ультрамодные луки, борются за чистую окружающую среду, пропагандируют моду на натуральную красоту, здоровое питание и популяризируют чтение книг.

Так, например, одна из самых популярных инфлюэнсерок в TikTok – это Чарли Д'Амелио. Благодаря своим танцевальным видео только за год 18-летняя блоггерша смогла привлечь более 140 миллионов подписчиков в TikTok и около 50 миллионов — в Instagram, став мультимиллионершей. По данным Celebrity Net Worth, состояние Чарли Д'Амелио в 2023 году составляет 20 миллионов долларов.

Юная активистка Марли Диаз запустила просветительскую социальную кампанию #1000BlackGirlBooks всего в 13 лет. И уже выступала в Белом доме в United Nation of Women, The Forbes Women's Summit, United Nation Girl Up, а также появилась в списках Forbes 30 до 30 лет и Ebony 100.

Учитывая, что большинство современных подростков с детства хорошо разбираются в технологиях, понимают современные тренды, они могут быть очень ценны для работодателей, особенно если продукт или услуга направлены собственно на молодую аудиторию. К тому же, они вполне могут разбираться в работе в таких сферах как программирование, веб-дизайн или управление социальными сетями, где есть спрос на должности начального уровня.