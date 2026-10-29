В Украине изменили правила работы бизнеса в случае желтой тревоги: Корецкий рассказал о новых условиях

29 октября, 18:04
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Как заявил глава правительства Сергей Корецкий, требования к бизнесу в отношении обустройства укрытий будут зависеть от количества работников и посетителей (Фото: Сергей Корецкий / Telegram)

Как заявил глава правительства Сергей Корецкий, требования к бизнесу в отношении обустройства укрытий будут зависеть от количества работников и посетителей (Фото: Сергей Корецкий / Telegram)

Кабинет министров обновил правила работы украинского бизнеса во время желтого уровня воздушной тревоги. предпринимателям дали больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств данные будут собираться до 4 марта 2027 года.

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Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Война России против Украины Мелкий и средний бизнес Сергей Корецкий Воздушная тревога Кабмин

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