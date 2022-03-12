Работа Bayraktar. Залужный показал, как ВСУ ликвидировали командный пункт оккупантов — видео
Главнокомандующий ВСУ Залужный также опубликовал видео ликвидации пункта. (Фото:Скриншот из видео/Головнокомандувач ЗС України/Facebook)
ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar ликвидировали командный пункт оккупантов на территории Украины, сообщил главнокомандующего ВСУ генерал Валерий Залужный в Facebook.
«Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории», — написал он.
Главнокомандующий ВСУ также опубликовал видео ликвидации пункта.
Ранее ВСУ показали, как с помощью Bayraktar уничтожили реактивную систему залпового огня Ураган.
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