Работа Bayraktar. Залужный показал, как ВСУ ликвидировали командный пункт оккупантов — видео 12 марта, 21:48 Цей матеріал також доступний українською Главнокомандующий ВСУ Залужный также опубликовал видео ликвидации пункта. (Фото:Скриншот из видео/Головнокомандувач ЗС України/Facebook)

ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar ликвидировали командный пункт оккупантов на территории Украины, сообщил главнокомандующего ВСУ генерал Валерий Залужный в Facebook.

«Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории», — написал он.

Главнокомандующий ВСУ также опубликовал видео ликвидации пункта.

Ранее ВСУ показали, как с помощью Bayraktar уничтожили реактивную систему залпового огня Ураган.

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