Работа Bayraktar. Залужный показал, как ВСУ ликвидировали командный пункт оккупантов — видео

12 марта, 21:48
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Главнокомандующий ВСУ Залужный также опубликовал видео ликвидации пункта. (Фото:Скриншот из видео/Головнокомандувач ЗС України/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Залужный также опубликовал видео ликвидации пункта. (Фото:Скриншот из видео/Головнокомандувач ЗС України/Facebook)

ВСУ с помощью беспилотника Bayraktar ликвидировали командный пункт оккупантов на территории Украины, сообщил главнокомандующего ВСУ генерал Валерий Залужный в Facebook.

«Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории», — написал он.

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Главнокомандующий ВСУ также опубликовал видео ликвидации пункта.

https://www.facebook.com/watch/?v=1090631304850484

Ранее ВСУ показали, как с помощью Bayraktar уничтожили реактивную систему залпового огня Ураган.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Bayraktar TB2

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