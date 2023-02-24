Истории отваги и несокрушимости — сеть аптек «Подорожник» о людях и деятельности за год широкомасштабной войны 24 февраля, 10:00 Новости компаний Исполнительный директор сети аптек «Подорожник» Тарас Коляда вместе с фармацевтами

Через год с момента вражеского нападения социально ответственный бизнес и украинцы во всем мире все более сплочены и вместе приближают победу. За эти 365 дней мы пережили моменты отчаяния и единства, возвышения и трагедии, надежды и страдания. Для сети аптек Подорожник эти события открыли новую страницу для благотворительных проектов, помощи ВСУ и поддержки команды.

Отвага и мужество развозить лекарства под обстрелами

В первые дни вторжения страна должна была выстоять. Ради этого работали наши ВСУ и критически важные отрасли, которой и является фармацевтическая. Потребность в лекарствах стала жизненно важной здесь и сейчас, а главным секретом функционирования сети — люди и их преданность своему делу и стране.

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Команда сети аптек «Подорожник», работающая по всей Украине, делала почти нереальное и доставляла лекарства и в горячие точки страны. Это позволило не закрывать аптеки и предоставлять фармопеку везде, где это возможно. Максим Середа — один из водителей сети, который развозил лекарства под обстрелами и даже в оккупированные населенные пункты Черниговской и Киевской областей. По его словам, гораздо страшнее сидеть дома и ничего не делать.

«За тот период войны я проехал 10 038 км… Точно не скажу, но примерно 70 развезенных маршрутов. Возил товары по всей Киевской области, где была возможность проехать. Когда я приезжал, люди и наши коллеги очень радовались. Они встречали меня как какого-то героя, хотя это просто моя работа», — рассказал Максим Середа.

Фото: Максим Середа, водитель сети аптек "Подорожник"

Шанс спастись и изменить жизнь

Война для многих стала осознанием того, что не стоит откладывать мечты на потом. Кризис открыл новые возможности и дал шанс на изменения и рост. Сеть аптек «Подорожник» сохранила стабильность, продолжила развитие и открывает новые аптеки в столь сложное время. Компания поддерживает своих работников и помогает.

В день вражеского нападения заведующая сетью аптек «Подорожник» в Харькове Юлия Степанова работала в аптеке одна, чтобы уберечь от опасности коллектив. Затем, несмотря на обстрелы, помогала волонтерам и людям, нуждающимся в медицинской помощи.

Риски для жизни Юлии возрастали, и она вынуждена была уехать в более безопасный регион — город Кропивницкий, где продолжила работать. Через некоторое время проявила инициативу карьерного роста и команда сети аптек «Подорожник» ей предоставила такую возможность. Жизнь Юлии изменилась — она работает в офисе в должности менеджера. А сеть аптек «Подорожник» продолжает и дальше способствовать росту своих работников и предоставлять украинцам фармопеику.

Несокрушимость и свет сердец

Отключениями света враг надеялся сломить украинцев, а мы, напротив, объединились и стали несокрушимыми. Более 1000 аптек сети аптек «Подорожник» снабжены генераторами, а новые открываются уже с ними.

Кроме того, команда начала еще и полезную инициативу «Помоги помогать». Людей призывали приходить в аптеки и помогать с подключением и заправкой генератора при выключении света. Добровольцы также оказывали помощь по подключению отопления от газового котла. Таким образом сеть аптек «Подорожник» обеспечила качественную фармопику и облегчила условия работы для своих фармацевтов.

Вражеским атакам не остановить фармопеку

Массовые обстрелы Украины — еще один циничный раздел этой войны. Нас разрушают, а мы восстанавливаемся в считанные часы. В частности, обстрел города Винницы летом потряс всю страну. Тогда в городе были погибшие и разрушения, от взрывов пострадали и две аптеки сети аптек «Подорожник».

Фармацевты остались невредимыми, потому что были в укрытии. И их мужество и преданность профессии — это то, чем компания гордится. Ведь коллектив одной из аптек проявил незаурядную собранность. После удара до приезда медиков и военных фармацевты оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим.

Очередным обстрелом 31 декабря враг хотел испортить праздник Нового года. Тогда пострадала одна из аптек «Подорожник» в городе Хмельницком.

От взрывной волны разлетелось стекло фасада, в помещении упал потолок. Но уже 1 января фармацевты открыли двери аптеки для посетителей, устранив повреждения.

Ради этого они вместе работали, несмотря на опасность и стресс. На помощь пришли коллеги из других аптек и даже родственники.

Фото: С начала полномасштабного вторжения команда сети аптек "Подорожник" в рамках проекта "Ambulance для ВСУ" передала защитникам 34 автомобиля спецтранспорта.

Борьба на передовой и поддержка ВСУ

Без наших героев ВСУ мы не выстояли бы, не прожили бы этот год и не могли бы сейчас строить планы на будущее. Работники сети аптек «Подорожник» также защищают Украину на фронте в рядах сильнейшей в мире армии.

Один из них, Олег, на войну ушел с лета, служит в новосозданном штурмовом подразделении, которое первым заходит в города и села. Работать приходится на разных опасных направлениях.

Работник сети аптек «Подорожник» рассказал, что поддержка в тылу очень важна для воинов. Ведь за спиной есть те, кого ты любишь, ценишь и уважаешь.

Эту поддержку старается обеспечить и компания. С начала вторжения сеть аптек «Подорожник» положила начало проекту «Ambulance для ВСУ» и с тех пор передала защитникам 34 машины спецтранспорта. Одна из них уехала и в подразделение Олега. Проект продолжается, а помощь для ВСУ от Подорожника будет вплоть до победы.

Кроме лекарств, сеть также передала и каркасные и бескаркасные носилки во львовские территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Оттуда они будут направлены в конкретные места по потребностям. Кроме того, необходимые средства связи Starlink от сети уехали на один из самых тяжелых участков фронта — Бахмут.

Сеть аптек «Подорожник» гордится своей командой, благодаря которой возможно развитие и стабильность Украины в целом и фармрынка в частности. В этом году с нашей победой социально ответственный бизнес верит в перерождение и расцвет и планирует новые победные проекты.