Работа-2023: на какие профессии наибольший спрос и у кого трудности с трудоустройством 26 августа, 08:29 На какие профессии в Украине наибольший спрос в Украине (Фото:24 канал)

Сейчас в Украине критически не хватает врачей общей практики и врачей-терапевтов, электромонтеров, слесарей и токарей. Зато большие проблемы с трудоустройством испытывают почтальоны, уборщики, упаковщики, государственные служащие, экономисты и юристы.

Об этом сообщил сайт УНН со ссылкой на Государственную службу занятости.

Проблемы с трудоустройством у почтальонов, уборщиков, госслужащих, экономистов и юристов

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Наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители таких профессий (статистика приведена по состоянию на начало августа):

— почтальон: заявлено 218 вакансий при 3 988 безработных;

— уборщик служебных помещений: заявлено 658 вакансий при 2 826 безработных;

— укладчик-упаковщик: заявлено 277 вакансий при 1 105 безработных;

— специалист государственной службы: заявлено 301 вакансию при 1 073 безработных;

— помощник воспитателя: заявлено 136 вакансий при 643 безработных;

— экономист: заявлено 146 вакансий при 555 безработных;

— делопроизводитель: заявлено 45 вакансий при 420 безработных;

— юрист: заявлено 91 вакансию при 206 безработных.

Наряду с этим, сегодня в Украине критически не хватает врачей общей практики и врачей-терапевтов, электромонтеров, слесарей и токарей. Именно по этим профессиям количество предложенных вакансий в Государственной службе занятости значительно превышает спрос.

Всего по состоянию на 1 августа 2023 года количество зарегистрированных безработных составляет 112 тысяч человек, а количество вакансий — почти 60 тысяч. Таким образом, в целом по стране на одно свободное рабочее место в среднем претендует 2 человека.

Спрос на рабочие профессии, медиков, учителей, продавцов

С начала 2023 года продолжался рост спроса на рабочую силу, поддержанный оживлением экономики. Самый высокий спрос наблюдался на специальности, связанные с дальнейшим приспособлением бизнеса к военным условиям. Так, среди новых вакансий преобладают рабочие профессии, логистика и продажи и закупки.

Также растет и количество вакансий в здравоохранении и образовании, а благодаря постепенному оживлению внутреннего спроса — в розничной торговле и сфере услуг. Это в частности может быть следствием масштабной миграции за границу, прежде всего женщин, которые преобладали в этих секторах.

В то же время низкий спрос остается на работников гуманитарно-культурного и административно-управленческого направлений, а также в сфере ИТ и строительстве.

Динамика предложения рабочей силы в последние месяцы практически вернулась на докризисную траекторию. Это отражает дальнейшую адаптацию населения к условиям высоких рисков безопасности. Благодаря быстрому восстановлению спроса на рабочую силу с начала 2023 года занятость украинцев постепенно росла.

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