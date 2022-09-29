В освобожденном Волчанске обнаружили еще одну пыточную оккупантов
Оккупанты обустроили пыточную на территории одного из предприятий в Волчанске (Фото:npu.gov.ua)
В освобожденном Волчанске Харьковской области правоохранители обнаружили пыточную, которую оккупанты обустроили на территории одного из предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В этой пыточной удерживали местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.
Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек.
В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты
Установлено, что в этом месте оккупанты избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.
На стенах пыточной зафиксированы даты пребывания людей. Кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву.
Открыто уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Ранее пыточную оккупантов обнаружили на территории села Липцы в Харьковской области.