В освобожденном Волчанске обнаружили еще одну пыточную оккупантов

29 сентября, 15:02
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Оккупанты обустроили пыточную на территории одного из предприятий в Волчанске (Фото:npu.gov.ua)

Оккупанты обустроили пыточную на территории одного из предприятий в Волчанске (Фото:npu.gov.ua)

В освобожденном Волчанске Харьковской области правоохранители обнаружили пыточную, которую оккупанты обустроили на территории одного из предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В этой пыточной удерживали местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.

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Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек.

В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и т. д.

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Установлено, что в этом месте оккупанты избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.

На стенах пыточной зафиксированы даты пребывания людей. Кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее пыточную оккупантов обнаружили на территории села Липцы в Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=NEiHRi5iS-8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область Пытки Волчанск Война России против Украины

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