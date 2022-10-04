В освобожденном поселке Харьковской области обнаружили еще одну пыточную оккупантов в отделении полиции
В поселке Великий Бурлук обнаружили пыточную оккупантов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
В освобожденном поселке Великий Бурлук Харьковской области обнаружили еще одну пыточную оккупантов.
Об этом сообщает Национальная полиция в Twitter.
Пыточную оккупанты обустроили в местном отделении полиции. Его также превратили в укрепленную базу.
В конце сентября пыточную оккупантов нашли в освобожденном Волчанске. В одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки и хомуты.
Ранее пыточную оккупантов обнаружили на территории села Липцы в Харьковской области.