В освобожденном поселке Харьковской области обнаружили еще одну пыточную оккупантов в отделении полиции

4 октября, 10:02
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В поселке Великий Бурлук обнаружили пыточную оккупантов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В поселке Великий Бурлук обнаружили пыточную оккупантов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В освобожденном поселке Великий Бурлук Харьковской области обнаружили еще одну пыточную оккупантов.

Об этом сообщает Национальная полиция в Twitter.

Пыточную оккупанты обустроили в местном отделении полиции. Его также превратили в укрепленную базу.

https://twitter.com/NPU_GOV_UA/status/1577184966344966146

В конце сентября пыточную оккупантов нашли в освобожденном Волчанске. В одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки и хомуты.

Видео дня

Ранее пыточную оккупантов обнаружили на территории села Липцы в Харьковской области.

https://www.youtube.com/watch?v=m9jbReEH9K0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Харьковская область Пытки Война России против Украины

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