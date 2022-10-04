В освобожденном поселке Харьковской области обнаружили еще одну пыточную оккупантов в отделении полиции 4 октября, 10:02 В поселке Великий Бурлук обнаружили пыточную оккупантов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

В освобожденном поселке Великий Бурлук Харьковской области обнаружили еще одну пыточную оккупантов.

Об этом сообщает Национальная полиция в Twitter.

Пыточную оккупанты обустроили в местном отделении полиции. Его также превратили в укрепленную базу.

В конце сентября пыточную оккупантов нашли в освобожденном Волчанске. В одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки и хомуты.

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Ранее пыточную оккупантов обнаружили на территории села Липцы в Харьковской области.

