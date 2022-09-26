На освобожденной территории Харьковской области нашли еще одну пыточную оккупантов — СБУ 26 сентября, 10:00 Пыточную оккупантов нашли в селе Липцы Харьковской области (Фото:СБУ)

Оперативники Службы безопасности обнаружили место незаконного содержания людей в недавно освобожденном от оккупантов селе Липцы Харьковской области.



Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Пыточная, которую захватчики называли «подвалом», была обустроена в помещении, где размещалась так называемая «народная милиция ЛНР».

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Боевики этой террористической организации и российские военные незаконно арестовали местных жителей, которые отказывались сотрудничать с ними и поддерживали территориальную целостность Украины.

По информации СБУ, оккупанты применяли к заключенным жестокие пытки, после чего насильно вывозили их на территорию России.

В рамках возбужденного ранее уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательствам над гражданским населением.



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