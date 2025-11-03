СБУ объявила о подозрении оккупанту, который вырезал на лбу украинского военнопленного букву Z

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении оккупанту полка «ЛНР» Владимиру Полуполтинних, который вырезал Z на лбу пленного украинского военного, сообщает СБУ в понедельник, 3 ноября.

По данным расследования, командир 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка «ЛНР», который входит в состав Южного военного округа РФ, 10 июня 2022 года отдал подчиненным приказ пытать украинских воинов, попавших в плен.

Полуполтинных, по данным СБУ, лично принимал участие в пытках. Задокументировано, что во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу военнопленного букву Z.

Служба безопасности установила, что оккупант живет на временно оккупированной территории Луганской области, в 2014 году он присоединился к незаконным вооруженным формированиям, а с 2022 года — участвовал в боях на востоке Украины на стороне армии РФ.

Полуполтинному объявили подозрение по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с военнопленными). Ему грозит до 12 лет лишения свободы в Украине.