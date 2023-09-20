Двум работникам военкомата в Самборе сообщили о подозрении — ГБР 20 сентября, 18:36 Военный угрожал гражданскому в Самборском ТЦК (Фото:скриншот видео / Lviv.media / Facebook)

Двум работникам Самборского военкомата Львовской области, которые, по данным следствия, неделю пытали и незаконно удерживали двух мужчин, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

О подозрении сообщили заместителю начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащему-водителю этого отдела.

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«Как оперативно установило следствие, они незаконно содержали и пытали в помещении военкомата двух мужчин», — говорится в сообщении.

ГБР уточнило, что жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

В военкомате, сообщает ГБР, обоих мужчин пытались заставить «добровольно» пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого — 7, добавили в пресс-службе.

«19 сентября 2023 года под „наблюдением“ руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из потерпевших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову», — добавили в ведостве.

20 сентября работники ГБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

19 сентября после публикации в Сети видео из военкомата в Самборе Львовской области, на котором военный угрожает мужчине оружием и бьет его, правоохранители начали проверку.

В Офисе генпрокурора подтвердили, что события на видео происходят в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки во Львовской области.

Издание Lviv.media со ссылкой на источники утверждает, что пострадавшие на видео — «уклонисты», которых пограничники задержали несколько дней назад при попытке выехать из Украины и временно поселили в Самборе.