«Били током по груди». Россия удерживала в Херсонском изоляторе не менее 30 женщин, часть из них пытали — правозащитники 13 июля, 16:45 Одна из камер изолятора в Херсоне, где оккупанты незаконно удерживали женщин (Фото:ZMINA)

В Херсоне в изоляторе № 1 Нацполиции Украины на ул. Теплоэнергетиков, 3 во время оккупации города россияне удерживали по меньшей мере 30 женщин, некоторые из них подвергались пыткам.

Об этом во время пресс-конференции рассказала правовой аналитик правозащитного центра ZMINA Онисия Синюк, сообщается на его сайте.

Правозащитники представили построенный на показаниях пострадавших и свидетелей отчет о незаконном содержании украинок в этом изоляторе.

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Большинство женщин оккупанты задержали в июле-августе 2022 года, и удерживали до конца октября, когда российские войска начали отступление с правого берега Херсонской области.

«Женщин держали в изоляторе от часа до почти трех месяцев. Возраст этих женщин, по официальным данным, от 32 до 58 лет. По свидетельствам самих удерживаемых, самой молодой из женщин, находившейся в ИВС долгое время, был 21 год. При этом среди задержанных, которые находились в ИВС недолго, по свидетельствам, были и несовершеннолетние», — рассказала Синюк.

Женщин подозревали, в частности, в партизанской деятельности и помощи Вооруженным силам Украины. Среди задержанных — сотрудницы правоохранительных органов Украины, люди, которых Россия подозревала в контакте или родственных связях с представителями правоохранительных органов Украины, ВСУ или движения сопротивления на временно оккупированных территориях Херсонской области.

В частности, оккупанты задержали волонтерку Правого сектора, которая помогала в военном госпитале, сотрудницу Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудницу отдела кадров военизированной охраны, домохозяйку, курсантку Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, сотрудницу Управления патрульной полиции и заместительницу директора гимназии.

Также россияне задерживали женщин, чтобы использовать в качестве заложниц для задержания членов семьи, родных и знакомых.

Одну из женщин задержали на несколько дней после того, как она отвернулась и не поздоровалась с российскими военными, которые зашли в автобус на блокпосту.

Россияне, которые осуществляли задержание представлялись представителями «полиции МВД России» или «военно-уголовной полиции», преимущественно не предоставляли служебных удостоверений или других документов и были в балаклавах. Во время задержания они психологически давили на женщин и применяли силу. Одну из задержанных привезли в изолятор уже с кровоизлиянием под глазом и гематомами на голове.

Условия содержания женщин были ненадлежащими: от пяти до девяти задержанных одновременно находились в камерах, рассчитанных на двух или трех человек, первые три недели они не могли полноценно мыться, а еду часто давали испорченной и ее не хватало на всех.

Правозащитники утверждают, что российские оккупанты системно и масштабно пытали женщин, в том числе профессионально связанных с правоохранительными органами Украины, ВСУ или тех, кого они подозревали в связях с украинским движением сопротивления.

«Чаще всего женщин пытали электрическим током, водой, а также избивали их. Известно также о случае сексуализированной пытки — пострадавшую били током по груди. Были и угрозы насилием», — сообщается на сайте правозащитной организации.

В сообщении рассказывается о бывшей сотруднице полиции в Херсонской области Ольге Гончевской, которую задержали с гражданским мужем — тоже бывшим полицейским, и незаконно удерживали в изоляторе полтора месяца.

«Ольгу и других женщин в изоляторе кормили раз в день, мылись они преимущественно из-под бутылок. На Ольгу психологически давили: угрожали побрить голову, вывезти ее родителей; держали возле комнат, где пытали других. Впоследствии женщину на допросе, где хотели узнать о „кураторах из СБУ“, били током. Затем, держа силой, трое мужчин надели ткань на лицо женщины и начали заливать водой, от чего та не могла дышать», — сообщили правозащитники.

Курсантку Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Наталью Сосмий задержали в ее дворе 30 вооруженных россиян в балаклавах и три недели незаконно удерживали в изоляторе.

Россияне обвиняли ее в том, что она «ведет двойную жизнь и сотрудничает с СБУ».

Когда Сосмий привезли в изолятор, ее окружили в холле около 15 оккупантов, которые заставляли женщину раздеться для «осмотра» — поднимали футболку, оттягивали штаны и касались тела. Также оккупанты угрожали, что изнасилуют ее и ее несовершеннолетнюю дочь, а позже били ее во время допросов.

«Представители РФ причиняли страдания удерживаемым женщинам, чтобы получить информацию, признание или запугать для подавления сопротивления на оккупированных территориях. Кроме того, угрозы сексуальным насилием и домогательства россияне применяли для психологического давления и утверждения своего доминирующего положения. Такие угрозы сексуальным насилием являются частью культуры российских военных и не наказываются командирами», — сообщила Синюк.

Советница по правам человека ZMINA Наталья Охотникова заявила, что есть основания полагать, что представители РФ совершают не только военные преступления, но и преступления против человечности.

«Мы передадим СБУ и Офису Генпрокурора, а также планируем передать в Международный уголовный суд данные от всех женщин, давших на это согласие, чтобы максимально способствовать надлежащему расследованию всех инцидентов, о которых говорится в отчете», — сообщила она.