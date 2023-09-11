Мать заставили смотреть, как пытают сына. РФ применяет к украинцам структурированную систему пыток с ведома Москвы — выводы докладчицы ООН 11 сентября, 13:18 Сюжет Вещи из пыточной в деоккупированном Херсоне, фото ноября 2022 года (Фото:NV)

Система российских пыток, которые оккупанты применяют в отношении украинцев на оккупированных территориях и в плену, имеет четкую структуру и реализуется при молчаливом согласии Москвы, поэтому ответственность за нее должны понести виновные «на самых высоких уровнях».

Об этом заявила 10 сентября на пресс-конференции в Киеве и в интервью New York Times Элис Джилл Эдвардс, специальная докладчица ООН по вопросам пыток и других форм жестокого, бесчеловечного обращения, наказания или действий, унижающих человеческое достоинство. Она провела в Украине около недели (4−10 сентября) и собрала информацию о пытках, совершенных в отношении украинцев во время вторжения РФ, и о расследовании таких дел. По данным украинских властей, сейчас зарегистрировано более 103 000 уголовных производств по факту совершения военных преступлений Россией.

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Специальный и подробный доклад о пытках, которые Россия использует в войне, Эдвардс представит на заседании Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в марте 2024 года. Однако даже ее предварительные выводы, озвученные в Киеве, NYT называет «одними из самых резких осуждений из уст независимых экспертов, разоблачающих причастность руководства России» к военным преступлениям, которые ее армия совершает с начала вторжения в Украину. Вот главные из этих выводов.

Из сотен украинских военнопленных, удерживаемых Россией и освобожденных во время обменов, 90% подверглись пыткам, в том числе сексуальному насилию. Достоверные свидетельства украинцев подтвердили «устоявшуюся схему» пыток, включая изнасилования и избиения, в различных местах содержания под российской оккупацией и среди украинских солдат, захваченных российскими войсками.

Неполный перечень пыток, которые применяет Россия как в отношении захваченных ею украинских гражданских лиц, так и в отношении военнопленных:

применение ударов электрическим током по ушам и половым органам,

побои всех видов,

имитация казни под прицелом,

имитация утопления,

принуждение находиться в неудобных положениях,

угроза изнасилования или смерти,

различные действия, направленные на унижение достоинства пленников.

Кроме того, возвращенные из плена украинцы — как гражданские, так и военные — рассказывали, что они находились в переполненных подвалах и камерах, а пищи им давали настолько недостаточно, что это граничило с критической потерей веса. Эдвардс привела свидетельства одного из пленников России, который похудел на 40 кг и поседел во время плена, тогда как другие свидетельствовали о случаях смертей от побоев или нечеловеческих условий пребывания в плену.

Одна из украинок рассказала докладчице ООН, что перенесла в плену два сердечных приступа — в результате пыток и когда ее заставляли смотреть, как пытают ее сына. Она была готова подписать любой документ, чтобы прекратить эти издевательства, но после подписания такого «признания» женщину удерживали еще 300 дней, рассказала Эдвардс.



Пытки со стороны России во время войны против Украины не являются «ни редкими, ни случайными, а скорее организованными в рамках государственной политики [РФ] для запугивания, привития страха, наказания или получения информации и признаний». «Объем достоверных заявлений о пытках и других актах бесчеловечного обращения, совершаемых против гражданских лиц и военнопленных российскими органами власти […] продолжает постоянно разрастаться», — подчеркнула спецдокладчик ООН, назвав такие действия российских военных преступников «ужасными».

Отвечать за эти пытки должны лица на самых высоких уровнях. По словам Эдвардс, перечисленные виды преступлений могут быть отнесены к пыткам и другим видам жестокого обращения, которые запрещены «во все времена и при любых обстоятельствах в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом». «Поскольку глобальный запрет пыток отражает наше общее стремление жить в обществах, свободных от страха, виновные — в том числе на самых высоких уровнях — должны быть привлечены к ответственности» — подчеркнула она. По словам Эдвардс, вся система российских пыток имеет «определенную структуру». «Кто-то это контролирует, кто-то реализовывает, а кто-то проводит допросы и имеет свою роль в этом», — констатировала она.

Москва демонстрирует молчаливое одобрение применения пыток. Докладчица ООН рассказала, что по меньшей мере семь раз обращалась к российским властям, пытаясь привлечь внимание к преступлениям ее военных и российского персонала в местах удержания украинцев, но не получила ответа. Эдвардс признала, что Москва отрицает применение пыток, но ее отказ рассмотреть эту проблему и количество уже накопленных случаев пыток «означают молчаливое одобрение их применения».

Существует немало препятствий для восстановления справедливости в отношении жертв пыток. Такие препятствия включают:

отсутствие доступа Украины к оккупированным территориям,

потеря важных доказательств из-за уничтожения и [значительного] промежутка времени между совершением преступления и освобождением — то есть временем, когда может начаться расследование.

Объем документирования и расследований военных преступлений РФ, которые проводит Украина, беспрецедентный. «Главным вызовом для [украинских] властей является обработка огромного количества сообщений, что требует увеличения количества оперативных действий, персонала и профессиональных навыков, — отметила Эдвардс. — Работа, которую украинские власти проводят для документирования военных преступлений, тем более впечатляет, учитывая, что она проводится в режиме реального времени. Эти действия на ранних стадиях практически беспрецедентны для всего мира».

В отличие от РФ, власти Украины «прилагают искренние усилия, чтобы относиться с уважением к российским военнопленным». «Посещенные мной помещения-бараки [для пленных в Украине] были благоустроенными и отвечали гигиеническим требованиям. Лица, которые там содержались, получали хорошее питание, медицинскую помощь после ранений, полученных на поле боя, могли исповедовать свою религию, получали плату за работу и имели доступ к рекреационным объектам», — констатировала Эдвардс.

Кто такая Элис Джил Эдвардс и как она собирала данные о преступлениях РФ в Украине

Элис Джил Эдвардс — австралийский специалист и академик в области права. Как напоминает NYT, она хорошо известна своей работой в сфере разоблачения преступлений сексуального насилия, в частности во время войны в Боснии и Герцеговине. Кроме того, Эдвардс способствовала закреплению в международной практике юридического аргумента о том, что изнасилование и сексуальное насилие являются формами пыток и преследований — что сейчас признается во всем мире, отмечает NYT.

В то же время Эдвардс констатировала, что во время работы в Украине она не могла собрать полный объем информации о масштабах сексуального насилия над женщинами со стороны россиян во время войны. Ведь, по ее словам, относительно немного украинских женщин обратились в прокуратуру с жалобами на сексуальные пытки или преступления, потому что женщины «страдают от стигматизации сексуального насилия», особенно в сельской местности. Их также отпугивает дополнительная угроза обвинений в коллаборационизме, считает Эдвардс. По ее словам, мужчины, которые также подверглись сексуальным пыткам во время заключения, обратились к правоохранителям даже в большем количестве — хотя есть доказательства, что масштабы этой проблемы шире для женщин.

Эдвардс отметила, что даже самого факта «принудительной среды» в оккупированных россиянами районах было бы достаточно, чтобы установить отсутствие согласия в случаях сексуального насилия.

Во время семидневного визита в Украину Элис Джил Эдвардс встречалась с высокопоставленными правительственными чиновниками, членами Верховного суда, а также представителями всех служб, занимающихся расследованием и привлечением к ответственности за преступления пыток. Также она общалась с членами Координационного штабом по вопросам обращения с военнопленными, украинским омбудсменом, представителями дипломатического сообщества, Организации Объединенных Наций и организаций гражданского общества. Кроме того, Эдвардс лично провела ряд интервью с лицами, подвергшимися пыткам в российском плену.