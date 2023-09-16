Доказательства российских пыток. Фото и видеоматериалы, собранные журналистами NV, переданы спецдокладчику ООН по вопросам пыток

16 сентября, 20:07
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Вещи из застенка в деоккупированном Херсоне, фото ноября 2022 года (Фото:NV)

Вещи из застенка в деоккупированном Херсоне, фото ноября 2022 года (Фото:NV)

Фото и видеоматериалы, а также свидетельства очевидцев, которые были собраны журналистами NV, были переданы для изучения специальному докладчику ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс.

В 2022 году редакция НВ заключила меморандум с несколькими правозащитными организациями Украины, которые входят в коалицию Трибунал для Путина.

Редакция NV передала архив фото и видеоматериалов, собранных журналистами Сергеем Окуневым, Александром Медведевым и Натальей Кравчук во время их работы в зоне боевых действий или на освобожденных территориях Украины.

Видео дня

В частности, спецдокладчице ООН переданы уникальные съемки российских застенков, которые были найдены в Херсонской, Харьковской и других деоккупированных областях Украины.

В ноябре 2022 года видеоотдел НВ был номинирован на Волонтерскую премию 2022 от Нобелевского лауреата — организации Центр гражданских свобод за вклад в фиксацию военных преступлений России против Украины.

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Ранее НВ и коалиция правозащитных организаций отмечали, что переданные материалы могут использоваться международными следственными группами и судами для привлечения военных преступников РФ к ответственности.

10 сентября Элис Джилл Эдвардс заявила, что 90% украинских военнопленных во время пребывания в российском плену подвергались пыткам.

По ее словам, пытки украинских военнопленных и гражданских заложников были настолько массовыми, что, безусловно, свидетельствуют о государственной политике РФ в отношении Украины, направленной на террор и запугивание.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   ООН Оккупант Пытки NV Война России против Украины Временно оккупированные территории деоккупация

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