Били дубинками и пытали током. Жители Херсона рассказали об издевательствах оккупантов — видео НВ 22 ноября, 13:20 Пыточная в Херсоне (Фото:Скриншот видео НВ)

Следственный изолятор на улице Теплоэнергетиков в Херсоне во время российской оккупации стал одним из мест, где россияне пытали горожан, которых задерживали по надуманным причинам.



Бывший военнослужащий Украины Максим Негрин вспоминает, что у оккупантов были списки, по которым они «отрабатывали» всех, кто так или иначе причастен к ВСУ. Негрину также пришлось пройти пыточную: «В марте к нам относились относительно нормально, нас еще недостаточно ужасно пытали, недостаточно ужасно избивали, потому что они чувствовали себя здесь будто хозяевами. А когда движение сопротивления начало ответные действия по сопротивлению оккупантов, то отношение к пленникам было невозможно жестким».

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По словам бывшего военного, люди, которые выходили из помещения изолятора, не были сломленными, они продолжали бороться и противостоять захватчикам.

Однако на свободу жителей не выпускали просто так. Им надевали на голову мешок, вывозили в поле или на окраину города и приказывали считать до 30, и только после этого разрешалось снять мешок и ориентироваться, где они находятся.

В чем военные РФ пытались убедить задержанных украинцев, какими были условия содержания и как пытали людей — смотрите в видео НВ: