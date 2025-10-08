Издевались над матерью двоих детей. Украина идентифицировала боевиков из тюрьмы Изоляция в Донецке

Личности палачей и обстоятельства совершенных в 2021—2022 годах преступлений против женщины установили полицейские под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины и при содействии ГУР (Фото: Скриншот из видео ГУР)

Нацполиция при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины объявила подозрение двум боевикам из организованной агрессорами из РФ тюрьмы Изоляция во временно оккупированном Донецке.

Об этом 8 октября сообщили представители ГУР.

«Двое террористов из оккупированного Донецка, служащих государству-агрессору России в так называемом „МГБ ДНР“, ворвались с обыском в квартиру местной жительницы — матери двоих детей, заключили ее в застенки концлагеря Изоляция, где более месяца жестоко издевались», — заявили в ведомстве.

Личности палачей и обстоятельства совершенных в 2021—2022 годах преступлений против женщины установили полицейские под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины и при содействии ГУР.

«Двое военных преступников — Денисенко Виктор Сергеевич (11.05.1994 г. р.), зарегистрированный в г. Макеевка Донецкой области, и Беликов Александр Эдуардович (29.09.1990 г. р.) — которые жестоко пытали гражданскую жительницу Донецка, совершали в отношении нее сексуальное насилие, угрожали порабощением детей в интернате и под давлением и пытками заставили ее признаться в том, чего женщина не делала, занимают коллаборационистские должности так называемого „начальника отдела борьбы с терроризмом“ и „следователя“ „МГБ ДНР“», — заявили в ведомстве.

По информации ГУР, Денисенко и Беликову сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Что известно об уголовном деле против « главного палача» Изоляции Дениса Куликовского

3 января 2024 года Шевченковский райсуд Киева объявил приговор бывшему коменданту пыточной Изоляция в оккупированном Донецке Денису Куликовскому — 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Начало исполнения приговора будут отсчитывать с момента, когда Куликовского взяли под стражу — ноября 2021 года.

Его признали виновным в организации и личном участии в пытках над украинскими военнопленными и гражданскими заложниками в незаконной тюрьме.

Куликовского с позывным Палыч называют «самым страшным профессиональным палачом» Изоляции. Он присоединился к террористам «ДНР» в 2014 году и несколько лет — по данным СМИ, до февраля 2018 года — руководил донецкой тюрьмой Изоляция.

В частности, о насилии с его стороны рассказал украинский журналист Станислав Асеев, который долгое время был там в плену.

По данным правоохранителей, Куликовский и его сообщники допрашивали пленных, пытали их током, насиловали, ломали кости, имитировали расстрелы и захоронения заживо. Также пленные подвергались трудовой эксплуатации.

29 октября 2024 года Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты Куликовского, заявлял адвокат Олег Горбачев.

Юрист в данном деле представлял интересы журналиста, эксвоеннослужащего ВСУ и бывшего узника Изоляции Станислава Асеева.

«Суд полностью отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката Палыча и оставил в силе приговор Шевченковского районного суда г. Киева, которым он приговорен к 15 годам лишения свободы. Заседание апелляции не могло начаться в течение года, и снова из-за очередной неявки защитника суд хотел отложить рассмотрение дела, поэтому вчера пришлось убеждать суд объявить перерыв, дождаться адвоката и соединения Палыча по видеоконференции» — подытожил Горбачев.