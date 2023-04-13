Полковник запаса Роман Свитан рассказал, как его пытали в Изоляции и описал роль местного «доктора Менгеле» 13 апреля, 15:38 NV Премиум Концлагерь Изоляция в Донецке, обустроенный российскими спецслужбами (Фото:t.me/traktorist_dn)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, как в 2014 году его пытали в Изоляции и описал участие в пытках местного «доктора Менгеле» — Юрия Евича.

В эфире Radio NV Свитан сказал, что попал в плен в 2014 году, когда остался на оккупированной территории, чтобы руководить партизанами.

«[Меня] сдали местные СБУшники и менты донецкие. То есть, МВД, СБУ донецкие практически полностью перешли на сторону россиян. А поскольку они были у меня под прямым управлением в свое время, они меня знали и, конечно, сдали российским ГРУшникам», – рассказал полковник запаса ВСУ.

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