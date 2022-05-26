Пытки людей в Гостомеле: российскому военному сообщили о подозрении — Офис генпрокурора 26 мая, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:Офис генпрокурора)

Военнослужащему страны-агрессора России сообщили о подозрении, следствие установило, что подозреваемый проводил незаконные обыски зданий и удерживал мирных жителей в подвалах.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации Гостомеля подозреваемый вместе с другими неустановленными военнослужащими вооруженных сил РФ проводили незаконные обыски домов. Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих ВСУ и правоохранителей.

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Следствие установило, что в одном из домов они угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться.

«В дальнейшем людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь», — говорится в сообщении.

Также российские военные, проводя так называемые фильтрационные мероприятия, проверяли документы и отбирали у гражданских мобильные телефоны.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры военнослужащему сводного подразделения управления Росгвардии в Кемеровской области вооруженных сил РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны ( ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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