Держали в подвалах, били электрошокером. Идентифицирован российский подполковник, который приказывал пытать людей в Харьковской области 21 апреля, 07:38 Российский оккупант приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население (Фото:www.gp.gov.ua)

Идентифицирован российский подполковник, который приказывал пытать бывших участников АТО и гражданское население в Харьковской области, сообщил Офис генпрокурора.

Установлено, что подполковник с позывным Морячок осуществлял руководство военнослужащими 30-й мотострелковой бригады центрального округа РФ во время оккупации села Пески-Радковские Изюмского района.



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По данным следствия, он приказывал своим подчиненным пытать бывших участников АТО и гражданское население с целью получения данных о проукраински настроенных гражданах и военных ВСУ.

«Оккупанты били людей электрошокером, палками и содержали в подвальных помещениях без пищи и воды. Двум бывшим участникам АТО они поставили на теле клеймо раскаленным железом», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что каждому незаконно задержанному человеку российские военные присваивали порядковый номер и приказывали им отзываться на него. Также оккупанты заставляли пострадавших «для профилактики» убирать улицы и рыть окопы.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры российскому военному заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).