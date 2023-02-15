Воспитательниц частного детсада в Киеве подозревают в пытках детей — прокуратура 15 февраля, 17:13 Четыре воспитательницы уведомлены о подозрении по факту пыток малолетних детей (Фото:пресс-служба Киевской полиции)

Воспитательниц частного коррекционного детского сада в Киеве подозревают в пытках детей. По данным следствия, женщины на протяжении длительного времени наказывали воспитанников, причиняя им физическую боль и моральные страдания.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура и столичная полиция.

Воспитательницы столичного частного детского сада, действующего якобы по методике АВА-терапии, на протяжении длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников заведения, сообщают правоохранители. Женщины, по данным следствия, причиняли детям сильную физическую боль и нравственные страдания с целью наказать их за поведение и невыполнение указаний воспитателей.

Видео дня

Фото: пресс-служба Киевской полиции

«После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства. Именно такими „методами“ работницы сада обучали малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям», — сообщают в полиции.

Фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем, сообщает следствие.

Фото: пресс-служба Киевской полиции

К настоящему времени уже идентифицированы как пострадавшие трое детей в возрасте от 5 до 6 лет, отмечают в прокуратуре.

По результатам следственных действий четыре воспитательницы уведомлены о подозрении по факту пыток малолетних детей (ч. 2 ст. 127 УК Украины), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.