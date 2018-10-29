Пытался сбежать и проглотить права. Во Львове патрульные задержали нарушителя на BMW

Во Львове патрульные задержали нарушителя на BMW, который совершил разворот в неположенном месте.

По данным полиции, водителя остановили, и сначала он признал факт нарушения и передал документы инспекторам. В момент проверки выяснилось, что на водителя оформляли протокол на управление транспортом в нетрезвом виде.

Вдруг водитель вырвал свое удостоверение и начал убегать. В процессе задержания мужчина свернул в трубочку водительское удостоверение и пытался проглотить документ.

При попытке вытащить водительское удостоверение, мужчина укусил патрульного за палец.

Позже мужчина добровольно отдал скомканное удостоверение.

Во время проверки были обнаружены несоответствия: отличались категории, на обратной стороне не был указан конечный срок действия удостоверения, хоть на лицевой он был. Также вызвал сомнение способ нанесения текста на удостоверении.

Мужчину после оформления всех административных материалов доставили в отделение полиции, где следователь изъял документ на экспертизу.