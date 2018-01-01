Пытался перебежать шесть полос: под Киевом Volkswagen насмерть сбил пешехода Сегодня, 19:45 741 Цей матеріал також доступний українською Пешеход погиб на месте ДТП Фото: dtp.kiev.ua via Facebook

В среду, 12 декабря, под Киевом автомобиль Volkswagen Golf насмерть сбил пешехода.

Как сообщает dtp.kiev.ua, мужчина пытался перебежать шесть полос Броварского проспекта в условиях снегопада и ограниченной видимости.

Возле Дарницкого вокзала в Киеве Daewoo сбил пешехода и провез его на крыше несколько десятков метров

В результате пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Из-за этого в районе ДТП образовалась тянучка.