Пытался перебежать шесть полос: под Киевом Volkswagen насмерть сбил пешехода
Сегодня, 19:45
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В среду, 12 декабря, под Киевом автомобиль Volkswagen Golf насмерть сбил пешехода.
Как сообщает dtp.kiev.ua, мужчина пытался перебежать шесть полос Броварского проспекта в условиях снегопада и ограниченной видимости.
Возле Дарницкого вокзала в Киеве Daewoo сбил пешехода и провез его на крыше несколько десятков метров
В результате пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.
Из-за этого в районе ДТП образовалась тянучка.