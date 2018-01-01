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Пытался перебежать шесть полос: под Киевом Volkswagen насмерть сбил пешехода

Сегодня, 19:45
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Пешеход погиб на месте ДТП

Фото: dtp.kiev.ua via Facebook

В среду, 12 декабря, под Киевом автомобиль Volkswagen Golf насмерть сбил пешехода.

Как сообщает dtp.kiev.ua, мужчина пытался перебежать шесть полос Броварского проспекта в условиях снегопада и ограниченной видимости.

Возле Дарницкого вокзала в Киеве Daewoo сбил пешехода и провез его на крыше несколько десятков метров

В результате пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. 

Из-за этого в районе ДТП образовалась тянучка.

Теги:   Сбил пешехода ДТП Киев

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