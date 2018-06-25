Пытали током и вводили неизвестное вещество: киевлянин рассказал, как его вербовали в "ЛНР"

Террористы два месяца пытали киевлянина у себя в подвалах

Бывший пленник оккупационных сил РФ рассказал, как его с применением жестоких пыток вербовали террористы "ЛНР".

"В конце марта 2018 боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Киева на КПВВ Станица Луганская при попытке попасть на временно оккупированную территорию в личных делах. Злоумышленники обвинили мужчину в подрыве памятника в центре Луганска и в связях с мифической "украинской ДРГ", - рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, для получения необходимых "признаний" террористы жестоко избивали мужчину, пытали электротоком, подвергли "проверке" на полиграфе и даже вводили "инъекции с неизвестным веществом".

"Через два месяца пыток в подвалах так называемого "МГБ" боевики заставили украинского пленника написать расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации и отвезли к линии разграничения. По прибытии на контролируемую украинскими властями территорию бывший заложник сразу попал в поле зрения сотрудников СБУ", - говорится в сообщении.

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При этом в спецслужбе отметили, что мужчина добровольно дал показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных террористами задач, и заверил правоохранителей, что не собирался выполнять преступные указания оккупантов.

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ пытались завербовать гражданку Украины, работающую в госучреждении.